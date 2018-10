Vânzătorii de electrocasnice vor organiza puncte de colectarea dispozitivelor uzate

„În următoarele trei luni, toţi operatorii economici ce produc şi vând bunuri electronice şi electrocasnice vor fi înscrişi într-o bază de date, care ne va permite să monitorizăm acest mecanism de colectare. Totodată, baza de date ne va permite să comparăm volumul de vânzări pe care l-a avut fiecare operator cu cantitatea de deşeuri strânsă, astfel având posibilitatea să evaluăm dacă agentul economic a recuperat suficient deşeu electronic”, a declarat ministrul într-o conferinţă de presă.

Operatorii vor fi obligaţi să colecteze deşeuri raportate la cel puţin 5% din volumul total al vânzărilor şi vor beneficia de anumite scutiri la taxa pe mediu. În acelaşi timp, producătorii şi importatorii urmează să stimuleze populaţia să predea dispozitivele uzate.

Trei agenţi economici au primit, astăzi, containere speciale pentru colectarea deşeurilor electronice de mici dimensiuni, procurate cu suportul Agenţiei Slovace pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Ambasadorul Republicii Slovacia la Chişinău, Dusan Dacho, a afirmat că ţara sa este un aliat al Moldovei în calea de dezvoltare şi modernizare. „De-a lungul timpului, am sprijinit mai multe proiecte legate de mediu, am oferit granturi pentru construcţia de apeducte. De asemenea, am susţinut Republica Moldova prin schimbul de expertiză şi bune practici pe diferite dimensiuni”, a menţionat diplomatul.

În anul 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind deşeurile, iar în 23 septembrie anului curent a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern privind regulamentul privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Regulamentul introduce o nouă abordare în gestionarea deşeurilor, prin promovarea principiului responsabilităţii extinse a producătorului, potrivit căruia producătorii îşi asumă responsabilitatea pentru produsele sale pe toată durata vieţii lor, până devin deşeuri.