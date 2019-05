Un muncitor şi-a pierdut viaţa pe un şantier din Chişinău

Contactată de IPN, Natalia Stati, ofiţer de presă al Direcţiei de poliţie, a declarat că accidental de muncă a avut loc luni, 27 mai, în jurul orei 16.00. Bărbatul a decedat până la venirea ambulanţei. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă. Preventiv, s-a stabilit că bărbatul era angajat oficial şi era echipat corespunzător normelor de securitate în muncă.

Victor Ţurcan, şef de secţie la Inspectoratul de Stat al Muncii, a declarat pentru IPN că, de la începutul acestui an, au fost raportate 164 de accidente de muncă, în care au avut de suferit 165 de persoane. Şaisprezece oameni au murit, nouă au fost răniţi grav, în celelalte cazuri traumatismele au fost de gravitate uşoară. Victor Ţurcan spune că cele mai multe accidente au loc în construcţii, agricultură şi transport şi că în mai mult de jumătate din accidente angajatorul este găsit vinovat.



„Inspectoratul de Stat al Muncii cercetează accidentele, întocmeşte dosarul şi îl înaintează spre examinare la Procuratură pentru a fi examinat sub aspect penal. În afară de aceasta, întreprinderea care poartă vina pentru producerea accidentelor (poate fi nu doar angajatorul, dar şi persoanele cu funcţii de răspundere) are obligaţia de a achita despăgubiri succesorilor în drept sau părţilor vătămate”, a comunicat Victor Ţurcan.



În 2018 au fost înregistrate 420 de accidente de muncă, în care au avut de suferit 482 de persoane. 43 de accidente au fost grave, soldate cu moartea a 47 de oameni şi accidentarea gravă a altor 22.

