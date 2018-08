Preotul Maxim Melinti regretă colaboarea cu reprezentanţii LGBT şi roagă să-i fie restabilit dreptul de a sluji

Luna trecută, printr-un decret al Mitropolitului Vladimir, preotului Maxim Melinti i s-a interzis să oficieze slujbe pe motiv că ar fi promovat şi încurajat minorităţile sexuale, inclusiv dezvoltarea mişcării LGBT în Moldova.

Preotul s-a adresat şi minorităţilor sexuale, cerând scuze pentru că „le-a creat iluzie şi speranţe false, chiar dacă intenţiile au fost bune”. Maxim Melinti a spus că renunţă la diploma de apreciere din partea Organizaţiei Genderdoc-M (care apără interesele comunităţii LGBT, n.r.) şi va refuza conlucrarea cu respectiva organizaţie în contextul promovării păcatului.

„Cântărind bine lucrurile, am înţeles că m-am aflat mult timp într-o mare contradicţie, iar astăzi am decis că e timpul să mă opresc. Nu e uşor, iar atunci când îţi asumi o astfel de decizie, te afli într-o mare frământare. Îmi asum acest gest de sinceritate în primul rând faţă de mine şi nu mi-aş fi iertat niciodată să nu fi făcut gestul acesta”, a spus preotul.



Maxim Melinti susţine că nu este constrâns de nimeni .

„Recunosc şi declar că am greşit aflându-mă într-o căutare febrilă de a găsi răspunsuri la întrebările esenţiale ale vieţii. Am apelat la alte surse şi mi-am sorbit ideile din altă fântână decât cea a propriei tradiţii. Nu am înţeles de la început că în Biserică nu e important să spui ceva nou, dar să afirmi ceea ce e vechi deja”, a menţionat Maxim Melinti.



Preotul a recunoscut că nu s-a gândit la consecinţele acţiunilor sale şi nici nu i-a păsat că ar putea tulbura prin comportamentul, gesturile şi atitudinea sa „pe mulţi fraţi întru Hristos, de aceeaşi credinţă şi pentru aceeaşi împărtăşire”.

„Am făcut abstracţie prea mult timp de canoanele, învăţătura şi înţelesele Scripturii în tradiţia Bisericii Răsăritene. Am greşit rămânând obtuz şi rece la îndemnurile, sfaturile şi încercările Înalt prea Sfinţiei Sale, în primul rând, a fraţilor slujitori şi altor persoane de a-mi revizui părerile greşite şi de a-mi schimba atitudinea”, a spus Maxim Melinti.



Preotul a ţinut să precizeze că nu se află în spatele, nu e implicat şi nici nu are vreo legătură cu toate postările, afirmaţiile şi ieşirile publice denigratoare făcute de unii lideri de opinie la adresa Mitropoliei Moldovei şi a Ierarhului.