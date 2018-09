Legislaţia ar putea fi înăsprită pentru părinţii care refuză vaccinarea copiilor

Preşedinta comisei, Valentina Buliga, a spus că rata scăzută de vaccinare este cauza răspândirii rujeolei în Republica Moldova. În ultimii ani, au luat amploare mişcările contra vaccinării, fapt care a pus în pericol sănătatea populaţiei.



Secretarul de stat al Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Aliona Serbulenco, a spus că Republica Moldova era un stat liber de rujeolă. Mulţi la rând nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăvire. După epidemia din 2002, au fost întreprinde măsuri drastice de vaccinare masivă a populaţiei, iar rata a ajuns la 96%. Din cauza campaniilor anti-vaccin, din motive religioase, mituri, nesiguranţa vaccinurilor, rata a ajuns la puţin peste 87%.





Această situaţie a avut un impact asupra sistemului de sănătate. Potrivit Alionei Serbulenco, un caz de vaccinare costă statul 45 de lei, iar un caz tratat – între 2 şi 7 mii de lei.



Angela Cutasevici, secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a menţionat că, la data de 7 septembrie, neîncadraţi în procesul educaţional erau 7.349 de copii nevaccinaţi. O săptămână mai târziu, la 14 septembrie, numărul acestora a scăzut la 5.664 de elevi.



Potrivit lui Nicolae Eşanu, secretar de stat la Ministerul Justiţiei, legislaţia naţională prevede vaccinarea obligatorie a copiilor, statul are obligaţia de a întreprinde măsuri pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei, dar nu conţine suficiente sancţiuni pentru părinţii care refuză vaccinarea copiilor. Practica CEDO spune că dreptul la sănătatea populaţiei prevalează, dacă un caz de nevaccinare prezintă risc asupra populaţiei.



Directorul adjunct al Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a declarat că informaţia că vaccinurile nu sunt calitative nu este decât un mit. Doar medicul specialist trebuie să spună dacă un copil are sau nu are interdicţie de vaccinare. Un copil nevaccinat, având contraindicaţiile medicale scrise în carnetul medical, poate frecventa şcoală.



Marin Cij, reprezentantul Mitropoliei Moldovei, a menţionat că religia nu este împotriva vaccinării, dar această decizie trebuie să o ia părinţii. Nicolae Creţu, reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, a declarat că a fost emisă chiar o circulară, unde preoţilor li s-a recomandat să vorbească în cadrul slujbelor despre necesitatea vaccinării pentru a combate îmbolnăvirile de rujeolă. Serghei Gherman, reprezentant al bisericilor evanghelist-baptiste, a spus că Biserica evanghelist-baptistă nu interzice vaccinarea, iar acuzaţiile că părinţii refuză să vaccineze copiii din motive religioase nu sunt adevărate.



Medicii prezenţi al audieri au spus că, atunci când este vorba despre epidemie, nu este justificat să invoci încălcarea dreptului la învăţătură. Potrivit medicilor, afirmaţia: „Al meu nu este vaccinat, ceilalţi sunt vaccinaţi, pericol nu este” — nu este plauzibilă. În societate sunt copii nevaccinaţi din motive de boală, iar pentru ei există risc mare să contamineze maladia.



Valentina Stratan, vicepreşedintă a comisei parlamentare de specialitate, a spus la rândul său, că trebuie de ajustat cadrul legislativ la cel internaţional, luând practica statelor dezvoltate, unde este interzis accesul copiilor în comunitate, la studii, dacă nu este vaccinat. Deputatul afirmă că refuzurile părinţilor sunt bazate pe mituri, care sunt justificate şi au fost combătute.