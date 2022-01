Grădiniţele din R. Moldova rămân deschise şi în condiţiile codului roşu de alertă

„Copiii preşcolari nu frecventează diferitele locuri publice, precum copiii din şcoli. Copiii mici sunt protejaţi mai bine de părinţi. Imunitatea copiilor preşcolari nu este afectată de diferiţi factori din mediul înconjurător, ea fiind puternică în mod natural. De asemenea, respectarea regimului de aerisire, dezinfectarea, spălatul pe mâini, respectarea restricţiilor impuse în grădiniţă – nu se permite intrarea părinţilor şi a oricăror alte persoane în instituţia preşcolară, toate acestea au permis neafectarea programului grădiniţelor în condiţiile unui şir de restricţii impuse în licee şi universităţi”, a menţionat pentru IPN Lilia Corjiţa, directoarea grădiniţei nr. 4 din municipiul Străşeni.



„Respectăm cu stricteţe instrucţiunile şi reglementările-cadru privind protejarea de COVID-19 în instituţiile preşcolare. Părinţii nu intră în grădiniţă, nici măcar pe teritoriul ei – în curtea instituţiei. Se efectuează dezinfectarea, purtăm masca, dacă se constată că copii au semne de îmbolnăvire, sunt chemaţi părinţii şi copii respectivi sunt trimişi acasă. Deocamdată, copii bolnavi nu am avut”, a precizat Lilia Corjiţa.



„Părinţii au semnat o declaraţie pe proprie răspundere, în care este indicat că se obligă să respecte toate măsurile, conform prevederilor instrucţiunilor de combatere a pandemiei COVID-19. Se prevede ca părinţii să nu aducă la grădiniţă copilul dacă are febră, dacă are simptomele care sunt la răceală – strănut şi altele. Părinţii îi măsoară copilului temperatura, copilului i se măsoară temperatura şi în instituţie, părintele semnează în registru (constatarea temperaturii copilului, n.r.)”, a explicat Lilia Corjiţa.



La grădiniţa nr. 4 din municipiul Străşeni personalul instituţiei este vaccinat 100%, ceea ce a fost şi o cerinţă pentru aprobarea funcţionării instituţiei preşcolare, la începutul anului şcolar. Grădiniţa este frecventată de 130 de copii, care îşi desfăşoară programul de educaţie în şase grupe.



Potrivit ultimei decizii CNESP, de luni, 24 ianuarie, şi până pe 4 februarie, instituţiile de învăţământ general vor activa în regim online. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa online până pe 20 februarie, cu excepţia Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care va avea program mixt.