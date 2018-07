Fumătorii, atenţionaţi despre pericolul ţigărilor electronice

În comunicat se spune că dispozitivul iQOS în procesul încălzirii produce vapori ce conţin nicotină şi gudron, dăunătoare sănătăţii.

Aceste produse mai conţin aditivi non-tutun, care provoacă dependenţă faţă de produsele din tutun, precum şi faţă de alte substanţe chimice, care se conţin în tutun şi aditivii adăugaţi.

Nu există dovezi care să demonstreze că produsele date sunt mai puţin dăunătoare decât ţigările obişnuite şi că utilizarea lor prezintă un risc redus pentru sănătatea consumatorilor.

Rezultatele investigaţiilor de laborator, realizate în perioada 2016- 2018 privind aerosolul generat în regimul de fumat, constată conţinutul în emisiile acestora a nicotinei la nivel de 0,47-0,49 mg per unitate, gudron – 4,3-5,3 mg per unitate şi monoxidului de carbon – 0,2 mg per unitate.





Spre comparaţie, în alte mărci de ţigarete obişnuite cu filtru, conţinutul de nicotină variază la nivelul de 0,01-0,9 mg per bucată, gudron – 0,5-10 mg per bucată şi monoxidul de carbon – 0,5-10,0 mg per bucată.