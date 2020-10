Fiecare al patrulea moldovean crede că noul coronavirus nu există

Datele Barometrului de Opinie Publică arată că fiecare al patrulea respondent crede că COVID-19 nu există şi este un mit.



Într-o conferinţă de presă la IPN, Vasile Cantarji, sociolog „CBS-Research”, a menţionat că procentul celor care nu cred în COVID-19 este concentrat în mediul rural. 31% din respondenţii de la sate consideră astfel. 47% este ponderea celor cu un nivel scăzut de studii.

„Or aflându-ne deja în a zecea lună de pandemie în Republica Moldova, am încercat să vedem şi experienţa personală a respondenţilor. În acest moment, 3% din respondenţi dispun personal de experienţă de luptă cu COVID-19, fiindu-le confirmat statutul pozitiv. Alţii4,1% au asemenea experienţă în gospodărie, în familie”, a menţionat Vasile Cantarji.



O treime din intervievaţi cunosc personal pe cineva care a fost testat pozitiv la COVID-19. Şi în acest caz se creează o corelaţie inversă cu indicatorii privind mitul şi probabilitatea de a se infecta. Or, persoanele care dispun de o asemenea experienţă tind deja să nu mai creadă că noul coronavirus nu există.



Întrebaţi cât cred că va mai dura pandemia, 40% din respondenţi au menţionat că nu şi-au pus o astfel de întrebare. În rest, lumea începe a se împăca cu ideea că această criza va mai dura: 32,5% – va dura mai mult de un an, 13,7% – va dura încă un an, 9,6% – va dura încă jumătate de an, 3,5% – va dura încă 2-3 luni, 1,5% – va dura încă o lună şi 0,9% – criza a luat sfârşit.



Întrebaţi cum apreciază modul în care autorităţile au gestionat lucrurile în legătură cu pandemia COVID-19, cei mai mulţi – 30,8% – au răspuns „nici..nici”. 23,6% consideră că au gestionat „rău”, 21,3% – „foarte rău”, iar alţi 14,5% – „bine”. 8,1% din intervievaţii au declarat că nu pot răspunde, iar doar 1,6% au declarat că autorităţile au gestionat „foarte bine”.