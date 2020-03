Detalii despre pacienta din R. Moldova diagnosticată cu noul tip de coronavirus

Iniţial pacienta a fost internată la Spitalul de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”, după care a fost transferată cu Aviasanul la Spitalul Republican. Anatol Ciubotaru, directorul spitalului, a declarat că parametrii biochimici s-au îmbunătăţit.





„Este micşorată concentraţia de oxigen în artere, ceea ce vorbeşte despre o pneumonie banală. Nimic ieşit din comun nu este. Deci, în acest moment, suntem optimişti şi sperăm că pacienta o să aibă un final pozitiv, cu toate că patologia e patologie. Bolnava are patologii asociate foarte grave: diabet zaharat grav şi obezitate, care au influenţă negativă asupra procesului, dar în principiu dinamica este sub control”, a notat directorul Spitalului.



Ministra sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, Viorica Dumbrăveanu, a menţionat că în teritoriu au fost transmise peste zece mii de fişe epidemiologice completate la intrarea în ţară, iar sub monitorizarea medicilor de familie se află peste cinci mii de persoane. În cazurile suspecte de duminică testele au ieşit negative. Astăzi sunt alte trei persoane suspecte, iar rezultatele vor fi gata pe parcursul zilei.



Ministra a mai spus că una dintre instituţiile medicale strategice în care urmează să fie internate persoanele infectate este Spitalul „Toma Ciorba”, iar dacă stare sănătăţii va fi gravă, pacienţii vor fi duşi la Spitalul Republican. Copiii cu forme uşoare sau medii vor fi internaţi la Spitalul clinic municipal de boli contagioase. Încă o instituţie strategică e Institutul Mamei şi Copilului. Dacă vor fi mai multe cazuri, autorităţile au două instituţii de rezervă: Spitalul clinic al Ministerului Sănătăţii şi Maternitatea numărul 2. În ambele instituţii, există secţii de reanimare, precum şi posibilitatea de a izola pacienţii.



Acesta este primul caz de infectare prin coronavirus de tip nou în Republica Moldova, confirmat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. În legătură cu acest caz, în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale extraordinare de sănătate publică, autorităţile au instituit cod portocaliu la nivel naţional.



Conform datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor, începând cu 31 decembrie 2019 şi până la 8 martie 2020, au fost raportate 105 828 de cazuri de infecţie coronavirusul de tip nou (COVID-19) (confirmate clinic şi de laborator). Au fost înregistrate 3 584 de decese: China (3 099), Italia (233), Iran (145), Coreea (50), Statele Unite ale Americii (17), Franţa (10), cazuri din contul transportului internaţional (Japonia – 6), Japonia (6), Spania (5), Australia (3), Irak (2), Marea Britanie (2), Olanda (1), Filipine (1), San Marino (1), Taiwan (1), Elveţia (1), Tailanda (1) şi Argentina (1).