Creştinii ortodocşi marchează Ajunul Bobotezei. În biserici se face Agheasma Mare

Solicitat de IPN , Octavian Moşin, parohul Bisericii „Întâmpinarea Domnului” a Universităţii de Stat, a spus că „Boboteaza, sau Botezul Domnului Isus Hristos, este un bun prilej de rebotezare, reevaluare şi de redeşteptare a noastră lăuntrică”. Dacă pe parcursul anului se face de câteva ori Agheasma Mică, numai două zile în an, în Ajun şi de Boboteaza, se săvârşeşte slujba de binecuvântare a apelor, conform unor orânduieli speciale şi se face Agheasma Mare, care se bea timp de o săptămână după Boboteaza.Preotul mai spune că „aşa după cum Hristos odinioară s-a aşezat în apele Iordanului şi a binecuvântat toate apele, le-a sfinţit, aceeaşi lucrare sfântă are loc de atunci şi până astăzi, nu doar la Iordan, ci oriunde, se face rugăciune şi se invocă harul Duhului Sfânt asupra apelor, iar această apă numită Agheasma Mare are proprietăţi deosebite”. „Este pentru sfinţirea caselor, iluminarea cugetelor, tămăduirea de boli şi sigur spre sfinţirea vieţii noastre a tuturor”.„De aceea punem nădejde că toţi oamenii care vor veni şi vor lua această apă binecuvântată o vor lua cu vrednicie şi spre iertarea păcatelor şi spre luminarea trupelor şi sufletelor lor”, a spus Octavian Moşin.Octavian Moşin menţionează că astăzi în multe sate preoţii merg cu Iordanul să binecuvânteze casele, gospodăriile oamenilor, să viziteze bolnavii care nu au putut merge la biserică să ia Agheasma Mare şi pentru a le aduce vestea Bobotezei, a Arătării Domnului.Pe 19 ianuarie este prăznuit Botezul Domnului Iisus Hristos, zi în care la fel creştinii, merg la biserică după Agheasma Mare. Pe 20 ianuarie, creştinii ortodocşi de rit vechi vor marca Sfântul Ion Botezătorul, care încheie şirul sărbătorilor de iarnă.