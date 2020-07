„Copiii mor - Guvernul tace”, activiştii cer redeschiderea grădiniţelor

În cadrul manifestaţiei, Ala Revenco, director executiv al Asociaţiei „Părinţi Solidari”, a declarat că cei de la Guvern nu şi-au asumat grija pentru copiii care, odată cu închiderea grădiniţelor, au fost trimişi acasă. „Noi avem în acest stat mai multe instituţii cu profil social care trebuie să ne asigure nouă posibilitatea de a munci, posibilitatea de a lăsa copiii în siguranţă şi posibilitatea ca ei să fie instruiţi şi ocupaţi în această perioadă când părinţii sunt la serviciu”, a spus Ala Revenco.



Potrivit ei, nici cele două cazuri de deces ale copiilor preşcolari, care puteau fi evitate dacă grădiniţele funcţionau, nu au impus Guvernul să găsească soluţii pentru părinţi. Ala Revenco s-a referit la fetiţa de 5 ani care a decedat strivită de un dulap în momentul în care se afla singură acasă, părinţii fiind la muncă, şi la băiatul de şase ani din Hânceşti, care a fost găsit mort în toaleta din curtea casei. Şi în cel de-al doilea caz adulţii erau la muncă, copilul fiind lăsat în grija fraţilor mai mari.



„Guvernul, cu părere de rău, a tăcut şi nu a răspuns la petiţia noastră pe care am depus-o în 2 iunie, în care am solicitat să vină cu măsuri de urgenţă în 15 zile. Azi suntem în a 30-a zi de când am depus această petiţie şi unicul răspuns primit a fost cel de la Ministerul Educaţiei, că se elaborează un anumit set de măsuri epidemiologice sanitare, norme pentru redeschiderea grădiniţelor”, a precizat Ala Revenco.



În opinia sa, statul, prin acţiunile sale, arată ca priorităţile sunt redeschiderea pieţelor, mall-urilor, instituţiilor de alimentaţie publică, nu şi grija pentru copii. Ala Revenco susţine că nimeni nu verifică câţi dintre copiii preşcolari sunt în situaţie de risc, rămân singuri acasă sau le este asigurat dreptul la o alimentaţie sănătoasă.



Pe lângă solicitările incluse în petiţia depusă anterior, activiştii solicită suplimentar să se stabilească un regim de muncă special părinţilor, care să coreleze cu programul de funcţionare a grădiniţelor în perioada pandemiei.



Activitatea instituţiilor preşcolare a fost sistată pe 11 martie din cauza situaţiei epidemiologice din ţară. De aproape patru luni, în jur de 150 de mii de copii nu frecventează instituţiile preşcolare.

https://www.ipn.md/ro/copiii-mor-guvernul-tace-activistii-cer-redeschiderea-gradinitelor-7967_1074555.html