Consumul de tutun cauzează anual circa 4.700 de decese în Republica Moldova

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, tutunul cauzează boli cardiace, cancer (îndeosebi cancerul pulmonar), boli cerebrale, diabet zaharat, boli pulmonare distructive cronice, ateroscleroza, la nivel global, tutunul fiind responsabil de circa 8 milioane de decese anual.

În fiecare an, la 31 mai, întreaga lume marchează „Ziua Mondială fără Tutun”. În acest an, genericul zilei este „Tutunul şi sănătatea plămânilor”, pentru a creşte gradul de conştientizare a populaţiei privind impactul consumului de tutun şi a expunerii la fumul de ţigară asupra sănătăţii.



Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a aprobat în anul 2017, „Programul naţional privind controlul tutunului”, „Planul de acţiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2017 – 2021”, precum şi „Regulamentul sanitar privind avertismentele de sănătate şi etichetarea produselor din tutun”, iar în 2018 au fost majorate preţurile de comercializare cu amănuntul a ţigărilor. De asemenea, au fost examinate şi coordonate pachetele unitare şi ambalajul exterior cu plasarea pe ele a avertismentelor de sănătate.



Un rol important în combaterea fumatului este acordarea asistenţei de consiliere şi tratament al persoanelor dependente de tutun. În cadrul Dispensarului Republican de Narcologie, pe parcursul anului 2018 au fost acordate servicii de consiliere pentru renunţare la fumat pentru 468 de persoane, 305 persoane au primit tratament medicamentos a dependenţei de tutun. De servicii de consiliere psihologică şi terapie cognitiva comportamentală au beneficiat 325 de persoane.



În perioada 28-31 mai, toate instituţiile medico-sanitare republicane, municipale şi raionale vor organiza şi desfăşura şedinţe informative, consilierea pacienţilor, discuţii publice în instituţiile şcolare etc.



Pentru a solicita ajutor în renunţarea la fumat, cetăţenii pot apela Linia verde la numărul de telefon: 080010001, iar în cazul în care a fost încălcat dreptul la un mediu liber de fumul de tutun în locurile publice la numărul 080012300, apelurile fiind gratuite.

