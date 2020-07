Ce spun moldovenii care au ajuns în vacanţă la mare după relaxarea interdicţiilor

Vlada Şoimu, împreună cu familia, a plecat la mare în Grecia. „Sunt impuse reguli pe plajă, hoteluri, terase. Şezlongurile sunt poziţionate la doi metri distanţă unul de celălalt. În hotel, când am ajuns, ne-au verificat temperatura, am scris o declaraţie în care am precizat datele şi un contact al rudelor, în caz de vreun incident”, relatează turista. Turişti sunt mai puţini ca în anii trecuţi. Hotelurile nu mai propun bufet suedez, optând pentru sistemul „A la Carte”.



În Grecia turiştii moldoveni pot ajunge momentan doar pe cale terestră.



Din 2 iulie şi România a scos regula de autoizolare. Astfel turiştii din Republica Moldova pot ajunge la mare fără a sta 14 zile autoizolaţi. Gabriela Preuteasa a profitat de acest fapt şi a plecat la mare la Constanţa. „Pe plajă nu sunt impuse unele restricţii. La terase pot fi doar câte patru persoane la o masă. Pentru cazare am ales o vilă situată la 650 metri de mare. Aici nu am întâlnit reguli stricte de protecţie pentru turişti. Cel mai mult ne bazăm pe respectarea de către fiecare dintre noi a igienei şi a distanţării faţă de alte persoane”, a spus turista.



Contactat de IPN, Mihai Ceban, reprezentant al unei companii de turism, a confirmat faptul că pentru cetăţenii din Republica Moldova este permisă călătoria în Turcia, Grecia, România, Albania. În 4 iulie, cca 300 de pasageri au zburat cu o cursă charter în Turcia. Următorul zbor va fi efectuat pe 11 iulie. În Grecia au plecat câteva sute de persoane, atât cu maşina personală, cât şi cu autocarul.

https://www.ipn.md/ro/experienta-primilor-turisti-moldoveni-pe-litoral-dupa-relaxarea-interdictiilor-7967_1074675.html