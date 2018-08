Aproape 150 de copii din Moldova au plecat să se odihnească în România

Tatiana Covalenco, elevă din comuna Stăuceni, a spus că dispoziţia de plecare este una minunată şi emoţionantă. Îi place tare mult la mare pentru că este minunat şi distractiv.

„Mă duc în România, merg la mare, la distracţie. Mama mi-a făcut o surpriză. Într-o zi s-a întâlnit cu o doamnă şi m-a întrebat pe mine, dacă vreau o surpriză şi eu am spus că da şi mi-a spus vestea asta minunată că plec la mare”, a spus Tatiana Covalenco.

„Sunt foarte bucuroasă că merg la mare. Eu am fost la mare de foarte multe ori şi aştept cu nerăbdare fiecare vara să merg la mare să mă bălăcesc în apă”, a spus Patricia Bâzgu, elevă din Chişinău.



„Dispoziţia de plecare este minunată, întrucât urmează să vizitez câteva locuri noi. Eu nu am mai fost la Sulina. În această vară am fost la tabără, iar această vacanţă este mai specială, mai mult aşteptată, mergem la mare”, a menţionat Felicia Ganev, elevă din oraşul Cantemir.



Mihaela Dodii din Orhei a declarat că pleacă pentru prima dată la mare şi îi pare bine de acest lucru. „O să stau acolo o săptămână, sper să mă întorc cu impresii bune”, a declarat Mihaela Dodii.



Deplasarea grupului de copii a fost posibilă datorită acordului de colaborare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, a spus secretarul de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Angela Cutasevici.



Potrivit ambasadorului României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, în acest an, care este un an centenar, autorităţile române au suplimentat numărul de copii moldoveni care să se odihnească în România. „Am spus-o şi o voi repeta mereu – educaţia este importantă. Investim în tineri, investim în educaţie, investim pe întreaga ramură educaţională, de la grădiniţă şi ciclul gimnazial”, a spus Daniel Ioniţă.



Plecarea copiilor moldoveni are loc în cadrul Programului de Cooperare în domeniul educaţiei Bucureşti – Chişinău pentru elevii treptei gimnaziale şi de liceu din cadrul instituţiilor de învăţământ. Tabăra de vară îşi desfăşoară activitatea pe litoralul Mării Negre, staţiunea Costineşti, hotelul Corsa, pe perioadele: 24.07 – 31.07; 31.07 – 07.08; 07.08 – 14.08; 14.08 – 21.08; 21.08 – 28.08. Sunt asigurate trei mese pe zi în regim de gratuitate. Se asigură şi transportul tur-retur. În total sunt aproape două mii de beneficiari.