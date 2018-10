Anul trecut în Moldova s-au născut cei mai puţini copii de la Independenţă

Cea mai scăzută fertilitate se înregistrează la Chişinău, Bălţi şi Ocniţa, iar cea mai înaltă – la Teleneşti, Cantemir şi Sângerei, arată un raport cu privire la situaţia fertilităţii la nivel global şi în Republica Moldova, prezentat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, transmite IPN.

Boris Gîlca, secretar general în cadrul ministerului, a declarat că Republica Moldova trece prin nişte transformări demografice profunde şi, cu regret, nu cele mai optimiste. Îmbătrânirea populaţiei şi migraţia, în special a persoanelor cu vârstă reproductivă, îşi lasă amprenta.

„Moldova se află astăzi printre cele patru-cinci ţări ale lumii care trezesc cele mai mari îngrijorări demografice. Pe de altă parte, eu nu aş fi părtaşul acestor concluzii foarte pesimiste, fiindcă Moldova are viitor şi este important să folosim această oportunitate, această fereastră demografică pentru a gestiona corect politicile proporţionale, politicile demografice”, aspus Boris Gîlca.



Rita Columbia, reprezentant UNFPA în Republica Moldova, a menţionat că este important ca fetele şi femeile să fie conştiente de alegerile pe care le pot face cu privire la planificarea familiei, numărul de copii pe care şi-l doresc. UNFPA va sprijini în continuare politicile menite să faciliteze crearea unui spaţiu favorabil în acest sens.



Olga Gagauz, vicedirector al Institutului Naţional de Cercetări Economice, a declarat că, analizând fertilitatea la nivelul anului 2004 şi la nivelul anului 2014, la bază fiind datele recensământului populaţiei dintr-un an şi altul, se atestă o tendinţă de scădere a ratei fertilităţii. Dacă în anul 2004, erau 2,38 copii per femeie de vârstă fertilă, atunci în 2014 doar 2,1. 8,5% dintre femei nu au născut niciun copil spre sfârşitul vârstei reproductive, adică aproape de 50 de ani.



În prezent, pe glob trăiesc 7,6 miliarde de oameni, iar zilnic se nasc peste 300 de mii de copii. Cei mai mulţi – în ţările din Africa Sub-Sahariană. În 2017 în Moldova s-au născut peste 30 de mii de copii, cu patru mii de copii mai puţini de cât în 2016. Ţări cu fertilitate scăzută sunt şi Portugalia, Singapore, Polonia, Grecia, Coreea de Sud. Cuplurile au mai puţin de doi copii, adică sub nivelul necesar de înlocuire a generaţiilor.