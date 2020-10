Şi-au amânat protestele, dar nu renunţă la revendicări. Agricultorii din R. Moldova cer 3 mii de lei/ha

Ion Plămădeală, agricultor, a declarat că pe 5 octombrie era planificată reluarea protestelor agricultorilor. Însă, aceştia au decis să amâne protestul, întrucât a plouat şi trebuie să facă lucrări în câmp, atât timp cât pământul are umiditate. Potrivit lui, între timp au avut loc discuţii cu ministrul agriculturii.



Agricultorul spune că şi el, şi colegii lui, se simt prost atunci când guvernanţii motivează că nu sunt bani pentru această ramură şi că aceştia nu pot fi luaţi de la pensionari, pedagogi, medici etc. Însă, potrivit lui, nu trebuie să fie contrapusă o pătură socială cu alta.



Andrei Dînga, agricultor, a spus că se lucrează în grabă pentru a semăna cât este umiditate, după ploile recente. Protestul este planificat pentru a bate la uşa guvernanţilor, a le vorbi despre situaţia critică a agricultorilor. A fost aprobat acel regulament pentru prima grupă de cereale, însă 70% din culturi sunt din grupa a doua şi impactul asupra lor a fost mult mai sever decât în cazul grâului, de exemplu. Cât despre revendicările înaintate în luna august, mai puţin de 30% din ele s-au acceptat.



Agricultorii mici şi mijlocii se plâng pe probleme cu furnizorii şi au ajuns să fie chemaţi în judecată. Schimbarea legislaţiei privind situaţiile de forţă majoră nu se aplică aşa cum ar trebui.



Pe lângă trei mii de lei per hectar, agricultorii cer restituirea accizelor la motorină, care, potrivit lor, este o practică normală în Uniunea Europeană şi ar trebui preluată.

Sergiu Ştefanco, agricultor, susţine că situaţia creată este şi rezultatul secetei, dar şi al incompetenţei celor care au fost în ultimii ani la guvernare. Deşi o parte din agricultori au ridicat subvenţiile pentru prima grupă de cereale, o problemă rămân listele suplimentare, pentru că au fost evaluate greşit pagubele, au fost întoarse dosarele sau în acestea nu a fost inclusă mazărea, secara. Şi mecanismul de restituire a TVA este anevoios, spune agricultorul. Potrivit lui, chiar şi contabilii şi cei de la FISC au multe neclarităţi.