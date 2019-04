Zece ani de la lansarea Parteneriatului Estic

Totuşi, în cei zece ani, Moldova nu a beneficiat pe deplin de toate oportunităţile pe care le-a oferit PaE. Opiniile au fost exprimate în cadrul conferinţei cu genericul: „Parteneriatul Estic la 10 ani – Împreună, mai puternici”, organizate miercuri, 24 aprilie, la Chişinău, transmite IPN.

Evenimentul a fost organizat de către Ambasada României în Republica Moldova, Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău şi Platforma Naţională a Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic.



Prezent la eveniment, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al României, Dan Neculăescu, a spus în zece ani de când este membră a PaE, Republica Moldova a înregistrat o dezvoltare constantă a legăturilor politice şi economice cu UE, iar Acordul de Asociere a reprezentat un instrument de modernizare. Potrivit lui oficialului, intensificarea cooperării Republicii Moldova cu UE a generat oportunităţi pentru consolidarea cooperării dintre România şi Moldova. Secretarul de stat român a mai spus că imaginea Republicii Moldova a fost afectată de frauda bancară din 2014. El a încurajat autorităţile de la Chişinău să depună eforturi pentru a recâştiga credibilitatea şi a restabili o dinamică constructivă în relaţia cu UE.



Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Daniela Morari, a menţionat că la început, Moldova a fost sceptică în privinţa PaE, dar pe parcurs s-a înţeles despre valoarea adăugată a acestei politici. Daniela Morari a amintit că sunt şi cinci ani de când Moldova are regim liberalizat de vize cu UE. La fel, a menţionat că în curând se fac şi cinci ani de când Republica Moldova implementează Acordul de Asociere cu UE. Secretarul de stat a afirmat că mai este încă multă temă pe casă de făcut şi încă mult efort de depus pentru a realiza Acordul de Asociere.



Potrivit lui Marcin Przydacz, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, a declarat că PaE a fost o politică care a produs succes. Oficialul polonez a menţionat că a fost cu zece ani în urmă la Chişinău, iar acum constată câte rezultate au fost obţinute în această perioadă, cum s-a schimbat nu doar oraşul dar şi ţara în întregime. Totuşi, spune Marcin Przydacz, există încă un potenţial foarte mare de transformare a Republicii Moldova. În opinia sa, cheia pentru parteneriat de succes rezidă în implementarea reformelor în toate sferele, de la politic, până în stabilirea standardelor democraţiei, luptei împotriva corupţiei etc.



Ambasadorul UE la Chişinău, Peter Michalko, a spus că în aceşti zece ani Republica Moldova a înregistrat o dezvoltare dinamică a relaţiilor cu UE. La începutul lansării PaE, obiectivele erau mai multe nişte vise, decât fapte care pot fi realizate. Cine ar fi spus că în următorii cinci ani Moldova va obţine regimul liberalizat de vize. Acum, spune Peter Michalko, sunt necesare eforturi ca cetăţenii să simtă acest proces, să fie instituţii democratice, justiţie corectă şi presă transparentă. Potrivit ambasadorului, în această perioadă UE a sprijinit Moldova să se dezvolte energetic, să-şi modernizeze infrastructura, agricultura, educaţia, medicina, zonele rurale etc.



Potrivit lui Petru Macovei, facilitator al Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile a PaE, este momentul de vorbit şi despre şansele pe care le-a ratat Republica Moldova în această perioadă, menţionând că ţara a „trecut prin facere, refacere, dar mai degrabă a prefacere”. „Foarte multe lucruri bune au fost doar imitate şi nu realizate aşa cum ar fi trebuit să fie”, susţine Petru Macovei. Potrivit lui, multe legi au fost adoptate, dar nu şi implementate şi acest lucru este marea problemă cu care se confruntă Moldova în ultimii ani. În opinia sa, Moldova a trecut de la o poveste de mare succes la o poveste a marii decepţii.



Parteneriatul Estic reprezintă un program al UE destinat aprofundării relaţiilor economice şi politice cu şase state ex-sovietice – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

