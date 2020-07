Voronin: Nici Igor Dodon, nici Maia Sandu nu merită să ajungă preşedinte al R. Moldova. Ambii sunt discreditaţi

„Ce a făcut ea (referindu-se la Maia Sandu) fiind ministru al Educaţiei? Ce a făcut patru luni în funcţia de prim-ministru? A fugit. A văzut că acolo trebuie de muncit. Să vorbeşti e una, dar să faci treabă e cu totul alta, să ştii d eunde să începi, cum s-o duci şi cum s-o termini, dar aceste capacităţi această persoană nu le are. Voi presa aţi umflat-o, dar eu nu văd nimic în dânsa - zero”, a declarat Vladimir Voronin la emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la TV8.





Amintim că, până în acest moment, patru candidaţi au fost desemnaţi pentru prezidenţiale din 1 noiembrie: Andrei Năstase (Platforma DA), Maia Sandu (PAS), Dorin Chirtoacă (Mişcarea Politică Unirea), Octavian Ţîcu (PUN).



Vladimir Voronin consideră că atât Maia Sandu, cât şi Igor Dodon „s-au discreditat pe toate dimensiunile” şi nu merită să deţină funcţia de preşedinte al R. Moldova, subliniind că „niciunul n-o să facă treabă”.