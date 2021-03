Voronin, adresare către Parlament, Preşedinţie şi CCM: „Opriţi-vă! Încetaţi jocurile periculoase! Astăzi trebuie salvate vieţile oamenilor!”

Adevărul publică integral adresarea lui Vladimir Voronin

După ce m-am aflat în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pe parcursul a două termene, apoi în repetate rânduri am fost şi deputat în Parlament, cred că am dreptul moral să vă adresez acest apel.



Mă cuprinde amărăciunea şi ruşinea pentru ceea ce se întâmplă astăzi în ţara noastră.



Amărăciunea mea vine de la faptul că zilnic în Moldova se îmbolnăvesc mii şi mor zeci de oameni. În respectiva situaţie, bolnavilor deseori li se refuză spitalizarea. De acum se caută posibilităţi de a extinde teritoriile cimitirelor, nu ajung sicrie pentru cei care au decedat şi trebuie să fie înmormântaţi.



Sentimentul de ruşine mi-l provoacă faptul cum în această îngrozitoare situaţie se comportă aşa-numita clasă guvernantă a Moldovei.



Vă am în vedere pe dumneavoastră, domnilor deputaţi în Parlament, şi pe dumneavoastră, doamnă Preşedinte.



În anii independenţei sale, Moldova în repetate rânduri a trecut prin încercări grele. Dar o situaţie ca cea în care ne aflăm astăzi nu am avut niciodată până acum. Posibil, nu am avut, pentru că până acum asupra noastră nu s-a abătut nici o pandemie, care să răpească atâtea vieţi omeneşti.



Da, această îngrozitoare năpastă a afectat întreaga lume.



Dar spuneţi-mi, vă rog, în care altă ţară comportamentul politicienilor este atât de neruşinat şi iresponsabil ca al dumneavoastră?



În toate ţările afectate de pandemie clasa politică se consolidează, încadrându-se activ în depăşirea acestei nenorociri comune prin grija faţă de sănătatea oamenilor, prin întreprinderea măsurilor necesare pentru salvarea vieţilor omeneşti.



Pe când dumneavoastră, cei care vă aflaţi la guvernare, sunteţi preocupaţi de un iarmaroc politic de partajare a puterii. Organizând acest spectacol ieftin, nu mai sunteţi în stare să vă daţi seama că foarte degrabă nu va avea cine să vă aprecieze „talentele”.



Ştiţi de ce? Pentru că oamenii se îmbolnăvesc şi mor în fiecare zi, în fiecare ceas. Şi cu cât mai departe – cu atât mai mulţi şi mai mulţi.



Timp de un an de la începutul pandemiei, dumneavoastră nu aţi propus nici un program de salvare a oamenilor.



Nu aţi cumpărat nici o doză de vaccin.



Nu aţi luat nici un fel de măsuri pentru a-i ajuta pe oamenii care îşi pierd locul de muncă şi veniturile.



Dumneavoastră nu v-aţi adunat împreună cel puţin o dată, ca să discutaţi în comun situaţia creată şi să propuneţi soluţii pentru depăşirea crizei epidemiologice şi social-economice.



În schimb, nu încetaţi să vă împroşcaţi cu noroi unii pe alţii şi provocaţi noi valuri ale crizei, care nu mai pot fi depăşite.



Dacă dumneavoastră aţi hotărât să luptaţii unii împotriva altora, fără a lua în considerare pierderile de populaţie a Republicii Moldovei chiar şi până la ultimul cetăţean al ţării, recunoaşteţi acest lucru în mod cinstit. Ca oamenilor să le fie clar că nu sunteţi oameni de nădejde şi nu mai pot avea nădejde în voi.



Oamenii care v-au ales, care şi-au dat voturile pentru dumneavoastră, trebuie să ştie asta. Cel puţin pentru ca pe viitor să nu mai facă asemenea greşeli fatale, să nu încredinţeze guvernarea ţării unor oameni asemenea dumneavoastră.



Consider că în actualele condiţii, complicate şi periculoase fără precedent, este necesar:



În primul rând, să fie pus capăt zâzaniilor politice şi toate eforturile să fie concentrate la salvarea vieţii oamenilor.



În acest context, vreau să atrag atenţia Curţii Constituţionale asupra faptului că instanţa trebuie să le refuze atât deputaţilor, cât şi preşedintelui ţării examinarea nesfârşitelor apelări stupide care intervin din partea lor.



În al doilea rând, este necesar ca orice discuţii cu tema alegerilor parlamentare anticipate să fie amânate până la stabilizarea totală a situaţiei epidemiologice din ţară.



Ca politician şi lider de partid, optez pentru faptul ca să ne debarasăm cât mai repede posibil de actualul Parlament, care este corupt, mafiot şi trădător. Dar, ca cetăţean şi patriot al ţării, nu pot să nu-mi dau seama că organizarea alegerilor în condiţiile actuale va agrava şi mai mult situaţia din ţară, care şi fără asta este îngrozitoare.



Spre deosebire de dumneavoastră, domnilor deputaţi şi doamnă Preşedinte, cetăţeanul şi patriotul din mine îl înving pe politicianul din mine.



În al treilea rând, dumneavoastră sunteţi obligaţi ca, în cel mai scurt timp, să formaţi şi să confirmaţi un guvern plenipotenţiar, care să-şi asume organizarea şi întreaga responsabilitate pentru realizarea măsurilor de ameliorare a complicatei situaţii epidemiologice din ţară.



Care în cele mai scurte termene va soluţiona problemele legate de achiziţionarea preparatelor medicale necesare şi va organiza procesul de vaccinare a populaţiei ţării. Şi o va face fără a ţine cont de interese politice şi cheltuieli materiale.



În caz contrar, nu vom reuşi să supravieţuim ca popor.



Dacă nu veţi face acest lucru în cel mai urgent mod, noile jertfe ale pandemiei vor fi pe conştiinţa dumneavoastră.



Opriţi-vă! Daţi-vă seama ce faceţi şi încetaţi periculoasele voastre jocuri! Astăzi trebuie salvate vieţile oamenilor!