Vladislav Gribincea: Judecătorul care nu poate rezista influenţelor politice nu are ce căuta în sistem

„Dacă nu poţi purta această mantie de judecător fără a-ţi îndoia umerii şi spatele, nu merită să fii judecător. Şi dacă nu poţi garanta corectitudinea hotărârilor tale, cum poţi să le ceri oamenilor ca ei să creadă hotărârilor tale?”, a declarat Vladislav Gribincea într-un interviu pentru IPN.

Vladislav Gribincea s-a referit la recenta desemnare de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţia de preşedinte a Curţii de Apel Chişinău a judecătorului Vladislav Clima, care făcut parte din completul de judecători, care a sprijinit decizia de a anula alegerile locale noi din Chişinău din 2018. Potrivit lui, invalidarea acestui scrutin a fost o ilegalitate crasă, evidentă din start. „Toată lumea înţelegea, iar judecătorii noştri spuneau că: „nu, totul e legal” şi „că invalidarea trebuie să aibă loc, deoarece domnul Năstase a făcut câteva postări pe Facebook, chemând oamenii la vot” şi că aceste chemări au influenţat în mod determinat rezultatul alegerilor. În primul rând, nimeni nu a solicitat invalidarea alegerilor, nici măcar Comisia Electorală Centrală”, a notat preşedintele CRJM.



Atunci judecătorii au spus că magistratul poate din oficiu să invalideze alegerile, dacă are dubii cu privire la corectitudinea votului. „Curtea Europeană comunică acest dosar Guvernului Republicii Moldova la mijlocul anului 2019. Şi la prima arătare din deget, judecătorii care au invalidat atât de uşor alegerile din 2018, în 2019 îşi revizuiesc poziţia şi spun că: „nu, judecătorii din oficiu nu au dreptul să invalideze alegerile, ci trebuie să fie numaidecât o propunere a CEC”. Păi spuneţi-mi, vă rog, când dumneavoastră eraţi fermi pe poziţie, atunci sau acum? Şi acum aceasta poate fi explicat în mod logic, fiindcă nu era vorba de o greşeală simplă, era vorba despre invalidarea alegerilor din cel mai mare oraş”, a spus Vladislav Gribincea.



Or, ulterior, judecătorul, care a participat la acea invalidare, este propus ca să fie preşedinte la Curtea de Apel Chişinău, el fiind şi raportor la dosar, adică el, de fapt, a scris hotărârea, precizează Vladislav Gribincea. „Aici chiar nu am o explicaţie. Eu cred că pentru aşa ceva judecătorii trebuie să răspund disciplinar. Eu cred că pentru aşa ceva merită ca judecătorii să fie daţi afară din justiţie, nu promovaţi în funcţie ierarhic superioară. Dar asta este opinia mea în momentul în care este evident că pronunţi o hotărâre vădit ilegală. Şi ulterior tu singur îţi revizui această hotărâre, spunând: „da, ea fost ilegală””, explică Vladislav Gribincea.



Potrivit lui, şi nu era vorba de un singur judecător, ci de mai mulţi: judecătorul din prima instanţă, trei judecători de la Curtea de Apel Chişinău, judecătorii de la CSJ. „Eu nu cred că acele hotărâri judecătoreşti au fost adoptate din neştiinţă. Toate argumentele care au fost invocate la nivel naţional au fost invocate ulterior la CEDO. Şi Curtea Europeană a comunicat Guvernului, nici nu a condamnat, doar dat din deget: „uitaţi-vă, noi vă cerem explicaţii”. Judecătorii atât de uşor renunţă la propriul cuvânt dat cu mai puţin de doi ani în urmă. Dacă nu ai fermitate în poziţie, atunci nu ai cum să fii judecător. Pentru a fi judecător contează să iei decizii neinfluenţate de nimeni şi să-ţi aperi ulterior deciziile luate. Dar nu să oscilezi în funcţie de circumstanţe”, a declarat preşedintele CRJM.



Acesta precizează că garantul justiţiei şi eficienţei sistemului judecătoresc este CSM. „Dar trebuie să recunoaştem că în Republica Moldova în justiţie se reflectează ca în oglindă ceea ce se întâmplă în politică. Fiindcă noi nu avem o tradiţie de judecători independenţi, nu avem o tradiţie de judecători care să ia o poziţie fermă şi să spună: „da, asta este opinia mea şi eu o voi apăra până la sfârşit”. De ce? Deoarece noi am văzut ce s-a întâmplat cu judecătorii care erau fermi pe poziţie. Mai devreme sau mai târziu erau cu dosare sau aruncaţi din sistem. Cu astfel de exemple e foarte greu să ai o justiţie independentă, dacă în general este posibil”, susţine Vladislav Gribincea.



Preşedintele CRJM s-a referit la recentele promovări de la Consiliul Superior al Magistraturii, inclusiv la desemnarea în funcţia de vicepreşedinte a Curţii Supreme de Justiţie a judecătoarei Tamara Chişca-Doneva. Magistrata a făcut parte din completul judecătoresc care a luat decizia finală în cunoscutul dosar „Gemenii”, în care Republica Moldova a fost condamnată la CEDO, fiind obligată să achite despăgubiri de peste trei milioane de euro.



