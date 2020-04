Vladimir Voronin: „Am discutat cu mulţi români. Nu le trebuie lor unirea asta”

„Lăsaţi-mă cu unirea aceasta. Unirea aceasta nici românii nu o vor, daca vreţi să ştiţi dvs şi toţi cetăţenii. Eu am discutat cu mulţi români, dar am auzit şi poziţia oficială, lor nu le trebuie unirea asta. Eu am discutat cu persoane foarte serioase din conducerea României, au zis: „nu ne trebuie nouă (unirea) o mie de ani. Daţi-ne pace”. (...) Sunt 5-6%. Ceilalţi nici nu vor să audă. Au ei problemele lor”, a declarat Vladimir Voronin la emisiunea „Puterea a patra” de la N4.