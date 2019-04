Vladimir Socor: E posibil un vot comun al PSRM şi Blocul ACUM de revenire la sistemul electoral mixt

Şi aceasta pentru că, în opinia sa, oricum se va merge la alegeri şi Partidul Democrat va câştiga din nou din cauza sistemului votului mixt, transmite IPN.



„Deci, orice înţelegere adoptată în Parlament înainte de alegeri anticipate sau înainte de alegeri la termen va putea fi distrusă, invalidată prin rezultatul viitoarelor alegeri. Iată de ce prima urgenţă şi obiectivul vital – şi pentru socialişti, şi pentru Blocul ACUM – este revenirea la sistemul electoral anterior”, a declarat analistul într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.



În opinia sa, problema care se pune cu titlul de ipoteză este aceea a unui vot comun în Parlament care, în cazul în care ACUM şi socialiştii ajung la o înţelegere, acest vot ar putea să rezulte în restabilirea sistemului de vot proporţional, sistem care a fost desfiinţat prin acordul dintre Vlad Plahotniuc şi Igor Dodon. Potrivit analistului, noul sistem l-a favorizat pe Vlad Plahotniuc foarte mult în dauna lui Igor Dodon, iar în PSRM a existat o mare opunere şi critici faţă de ideea lui Igor Dodon de a merge la această înţelegere.



În ceea ce ţine de un eventual guvern minoritar, despre care vorbeşte lidera PAS, Maia Sandu, analistul spune că întâi de toate trebuie văzută componenţa acestuia. „Din câte am înţeles din declaraţiile publice ale liderilor blocului ACUM, există un posibil Guvern din umbră, o echipă care să fie gata să preia responsabilităţi ministeriale în cazul unei schimbări de Guvern”, susţine Vladimir Socor. Potrivit lui, acum depinde cine face parte din această echipă, dacă această echipă are competenţele necesare din punct de vedere profesional. „Eu cred că le va avea, pentru că am încredere în liderii Blocului ACUM, dar repet: orice legislaţie adoptată înaintea alegerilor anticipate riscă să fie invalidată şi inversată de rezultatul alegerilor anticipate, dacă acestea au loc pe baza sistemului electoral actual”, declară analistul.



Referindu-se la negocierile între PSRM şi PDM, analistul menţionează că crearea unei majorităţi este primul pas pentru formarea unui Guvern de coaliţie între PSRM şi PDM, însă acestea vor trebui să se înţeleagă asupra împărţirii ministerelor. În opinia sa, va fi foarte greu pentru cele două partide să se înţeleagă. Vladimir Socor spune că un astfel de guvern îi condamnă pe socialişti la un rol minoritar. Însă, „dacă Partidul Democrat, va forţa alegeri anticipate, pentru că are în mână şi pâinea, şi cuţitul, atunci socialiştii vor ieşi din nou în pierdere”, vor avea şi mai puţine locuri în Parlament decât în acest moment.

