Vladimir Socor, despre reglementarea conflictului de pe Nistru: Mecanismul „5+2” are rolul de a bloca eventuale decizii impuse de Rusia

„Republica Moldova are posibilitatea să apeleze la forumul „5+2” pentru a bloca asemenea decizii în viitor. Situaţia e ipotetică. Deocamdată nu ne-am confruntat cu asemenea situaţii, iar mecanismul „5+2” rămâne un simplu for de dezbateri, aşa cum este, de altfel, şi OSCE, un simplu for de dezbateri”, a declarat Vladimir Socor într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



Potrivit analistului, există această formulă colectivă şi abstractă – mediatorii şi observatorii, dar în mod concret numai Moscova şi Tiraspolul sunt cei care asociază Rusia direct cu noţiunea de mediator. Bineînţeles, Rusia este un participant direct la conflict şi, de fapt, chiar instigatorul iniţial al conflictului. Rusia condiţionează retragerea trupelor cu adoptarea unei soluţii politice a conflictului sau, cel puţin, cu un avans considerabil în direcţia adoptării unei soluţii politice. Este ceea ce se numeşte „sincronizare”, însă acest cuvânt nu mai apare sau apare foarte rar în limbajul oficial. Dar noţiunea ca atare rămâne din partea Rusiei – de a sincroniza retragerea trupelor ruseşti cu soluţionarea politică a conflictului, soluţionare printr-un statut special pentru regiunea transnistreană, menţionează Vladimir Socor.



Întrebat dacă preşedintelui îi va reuşi să aducă ceva nou pe dosarul transnistrean în anul care a rămas până la încheierea mandatului său, analistul a spus că acea „carte de vizită” cu care a venit Igor Dodon ca preşedinte a fost reîntregirea ţării cu regiunea transnistreană. „La început se vorbea despre federalizare, apoi domnul Dodon a abandonat noţiunea de federalizare, se vorbeşte despre statut special, dar eu cred că domnul Dodon a conştientizat faptul că Partidul Socialiştilor nu va beneficia de voturile Transnistriei. În cazul reîntregirii ţării, probabil, Moscova va întreţine un alt partid de orientare pro-rusă în Transnistria, va manevra cu acest partid în interiorul unei Republici Moldova reîntregite atâta timp cât Rusia rămâne să controleze Transnistria din punct de vedere politic. De aceea, domnul Igor Dodon îşi va întemeia aspiraţiile pentru un nou mandat prezidenţial pe alte considerente decât reîntregirea cu Transnistria, şi anume pe dezvoltarea internă şi modernizarea ţării”, a mai spus Vladimir Socor.



Formatul „5+2” include reprezentanţii părţilor – Republica Moldova şi regiunea transnistreană, mediatorii – OSCE, Federaţia Rusă şi Ucraina şi observatorii – UE şi SUA. Ultima rundă de negocieri, care a avut loc la începutul lunii octombrie la Bratislava, nu s-a încheiat cu semnarea vreunui document. Potrivit viceprim-ministrului pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, proiectul protocolului elaborat după reuniune nu a fost semnat din cauza a patru priorităţi anunţate de Chişinău, cu care Tiraspolul nu a fost de acord. În acest context, reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, a propus o formulă de compromis.