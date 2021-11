Vladimir Odnostalco: Situaţia privind vaccinarea a ieşit de sub control

Astfel, joi, 4 noiembrie, nu a fost aprobată o iniţiativă a Blocului care prevedere crearea unei comisii de anchetă pentru situaţia privind vaccinarea anti-Covid în ţara noastră.

„Situaţia privind Covid-ul a ieşit de sub control. Guvernarea nu poate gestiona problema, de aceea caută vinovaţi în toate şi în opinia autorităţilor, aceştia sunt cetăţenii. Nouă ne spun că nu va fi plătit în cazurile de reanimare a celor care nu s-au vaccinat. Acest lucru ne aminteşte de perioada lui Plahotniuc – erau trataţi cei care plăteau”, a menţionat Odnostalco.



Deputatul a mai atras atenţia asupra faptului că acum, „peste 40 de persoane decedează în fiecare zi, dar guvernarea spune că totul este sub control, totul este planificat. Păi cum, voi planificaţi moartea? Opriţi-vă!”, a îndemnat socialistul.



În acelaşi timp, în weekend-ul trecut, partidul de la guvernare a iniţiat o amplă campanie de PR, cu deplasări în sate, unde oamenii care erau întâlniţi chiar pe drum, erau convinşi să se vaccineze pe loc, în condiţii antisanitare.



„Noi am abordat acest subiect încă luni – au fost sau nu încălcate normele sanitare, epidemiologice? Cine ştie, ce fel de contraindicaţii pot avea aceşti oameni? Ni s-a spus că întrebările noastre sunt populism”, a menţionat Vladimir Odnostalco.