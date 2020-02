Vladimir Cebotari: Avem aşteptări că numărul deputaţilor care au ieşit din PDM să crească

„Am ieşit din partid pentru că avem mai multe viziuni. Paşii din ultimele zile au fost unul dintre lucrurile care au determinat această decizie, complicată de altfel. Nu este uşor să părăseşti o echipă în care ai investit mult şi oameni în care ai avut încredere şi care au în tine încredere şi cu care vrei să lucrezi în continuare. Doar că sunt anumite lucruri care te determină să faci aceşti paşi”, a explicat deputatul în platoul TVR Moldova.



Parlamentarul a atras atenţia asupra faptului că el şi colegii lui au părăsit partidul atunci când acesta se află din nou „aproape la guvernare” şi a menţionat că nu a recurs la acest gest atunci când PDM se afla într-o situaţie dificilă.

„Noi am fost cu PDM în cele mai grele momente, cel puţin din ultimii ani. Şi am înfruntat împreună, inclusiv şi critici foarte mari publice, am luptat împreună să recăpătăm încrederea oamenilor, lucru care ne-a reuşit

pentru că rezultatele alegerilor locale este unul bun. Noi nu am părăsit atunci partidul, noi am luat decizia de a pleca din partid atunci când partidul practic a revenit la guvernare”, a continuat Vladimir Cebotari.



Deputatul PPDA Igor Munteanu spune că „războiul” Partidului Democrat abia a început. Potrivit lui, scindarea va decurge în continuare la nivelul organizaţiilor teritoriale. „Cine şi cu cine se va asocia, în ce măsură liderii formali sau informali îi vor putea atrage pe cei care au votat în alegerile locale, iar din această „apă tulbure”, evident că cineva va avea de câştigat şi acel cineva este Partidul Socialiştilor, care foloseşte în acest moment practica şi instrumentele folosite de către PDM în raport cu Partidul Comuniştilor. Este o răzbunare a istoriei”, consideră Igor Munteanu.



Şase deputaţi ai Partidului Democrat au anunţată miercuri, 19 februarie, că părăsesc formaţiunea politică, dar şi fracţiunea parlamentară a democraţilor. Este vorba despre Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Vladimir Cebotari, Eleonora Graur, Corneliu Padnevici şi Grigore Repeşciuc.