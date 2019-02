Vladimir Cebotari îi acuză de minciună pe Socialişti şi afirmă că autocarul incendiat la Ceadîr-Lunga era altul decât cel filmat în spotul electoral al PSRM

Amintim că un autobuz a fost incendiat într-o parcare la Ceadîr-Lunga. Socialiştii au afirmat că autocarul incendiat este anume acela care a fost filmat în unul dintre spoturile alectorale ale Socialiştilor pentru alegerile din 24 februarie. Şeful stuffului electoral al PSRM, Ion Ceban, a dat de înţeles că în spatele acestui incident ar sta Democraţii.







Poliţia a anunţat că acest caz nu are conotaţie politică.

„Din câte eu am înţeles în ultima perioadă, acel autocar nici nu a fost în spotul socialiştilor. Eu am înţeles că este vorba despre un alt autocar, dar care aparţine aceluiaşi agent economic. Din câte noi am înţeles şi din declaraţiile agentului economic, este vorba de careva situaţii posibil conflictuale dintre agenţii economici. Sigur că cuiva îi este convenabil să creeze tensiune, să creeze o atmosferă răutăcioasă”, a declarat Vladimir Cebotari la Adevărul Live

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: