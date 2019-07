Vlad Filat: Plecarea din PLDM a lui Alexandru Tănase şi Mihai Godea a făcut parte dintr-un scenariu

Vlad Filat recunoaşte că cel mai dureros pentru el a fost faptul că l-a părăsit anume Alexandru Tănase, care pe atunci ocupa funcţia de ministru al justiţiei. Declaraţia a fost făcută într-un interviu pentru emisiunea „Cutia neagră”, de la TV8, transmite IPN.



„Vina îmi aparţine în mare parte mie. Trebuia să am mult mai mare grijă de relaţia noastră pentru că la noi relaţia nu era doar dintre preşedinte de partid şi vicepreşedinte de partid, nu era doar dintre prim-ministru şi ministru al justiţiei. Am făcut studenţia împreună, am fost într-o campanie foarte interesantă, mă refer la alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei. Eu personal ţineam mult la dânsul – ca om, ca profesionist şi credeam atunci că şi caracter”, spune Vlad Filat.



În opinia lui, Alexandru Tănase a plecat din PLDM pentru că, probabil, s-a simţit îndepărtat, izolat, în lipsa unei comunicări atât de intense cum era anterior.





„Alexandru Tănase a avut, sub „palmierul” numit Vlad Filat, posibilitatea să facă orice pentru ca să crească”, a afirmat politicianul, răspunzând unei afirmaţii anterioare a lui Alexandru Tănase, potrivit căreia „Sub palmierul Vlad Filat nu poate creşte nimic”.





„Dincolo de a creşte, Alexandru Tănase avea o obligaţiune pe care şi-a asumat-o în faţa oamenilor – să asigure implementarea unei reforme a justiţiei după plecarea comuniştilor de la putere. Şi nu cred că din cauza mea nu a realizat această reformă”, a explicat ex-premierul.



Vlad Filat consideră că Alexandru Tănase a fost convins să plece din PLDM. „Să nu uităm că el nu a plecat de unul singur. După dânsul a mai plecat un prim-vicepreşedinte, Mihai Godea. Eu cred că plecarea domnului Tănase şi a lui Godea a făcut parte din acel scenariu de slăbire a mea pentru că exista o stare nesănătoasă în coaliţia de guvernare de atunci, având în vedere că exista o disproporţie a sprijinului acordat de societate în alegerile parlamentare din 2010, noi fiind cu 32 de deputaţi în Parlament, iar democraţii şi liberalii aveau doar 27 împreună. Şi încercarea aceasta de a nu permite ca cineva să aibă succes mai mare cred că s-a încadrat în acest scenariu”, a afirmat politicianul.



În 2007, Alexandru Tănase s-a numărat printre membrii fondatori ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. În anul 2011 acesta a părăsit formaţiunea în momentul în care ocupa funcţia prim-vicepreşedinte al PLDM şi era ministru al justiţiei. Ulterior, el a devenit judecător la Curtea Constituţională fiind propus de Guvernul Filat, devenind apoi şi preşedinte al CC.



Interviul a fost realizat în Penitenciarul nr.13, unde Vlad Filat îşi ispăşeşte pedeapsa fiind condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă. Fostul premier este cercetat şi într-un alt dosar penal, pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Vlad Filat pledează nevinovat calificând cazul său drept unul politic.

