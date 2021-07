Vlad Filat: Multă lume încă nu a înţeles ce au adus alegerile de duminică

Totodată, el consideră că din alegeri în alegeri cetăţenii acţionează tot mai calificat, dându-le la 11 iulie un vot de blam foştilor guvernanţi.

„Victoria PAS este binemeritată şi formează o continuitate cu alegerile prezidenţiale din toamna trecută. Nimeni niciodată de pe segmentul dreptei nu a reuşit un asemenea scor”, a accentuat fruntaşul PLDM, apreciind că la guvernare vine o clasă politică nouă, care, însă, are în faţă probleme majore, atât imediate, cât şi de lungă durată, precum rectificarea bugetului, reluarea cooperării cu FMI, reforma teritorial-administrativă, elaborarea şi implementarea unui plan de stabilizare şi relansare economică a ţării. „Aşteptările oamenilor sunt enorme, poate, chiar mai mari decât în 2009”, a subliniat invitatul în platou.



„Partenerii externi ne vor ajuta, însă atragerea investiţiilor va rămâne doar vorbe atâta timp cât nu va fi refăcută justiţia pentru a construi un stat durabil, care va servi, în primul rând, interesele cetăţeanului, îi va genera încrederea în stat, într-un aranjament echitabil al lucrurilor”, a menţionat Vlad Filat, în prezent reclamant la CEDO. În viziunea lui, toate componentele justiţiei şi sistemul în întregime în prezent nu sunt pe făgaşul drept.



Fiind întrebat de moderator de ce nu s-a produs „surpriza AUR” în alegerile parlamentare consumate, fostul lider de partid a relevat că „în Moldova mulţi îşi doresc unirea cu România, dar nu văd un partid care i-ar reprezenta”, iar AUR-ul din Moldova „a întrunit o serie de persoane care şi-au demonstrat incapacitatea de a da contur real unor aspiraţii. Cât priveşte PD, acest partid în genere ar trebui să fie scos în afara legii, deoarece în iunie 2019 a fost nu o tentativă, ci un exerciţiu împlinit de uzurpare a puterii: adoptate documente, întreprinse acţiuni concrete. Este prea puţin să se declare că partidul a suferit un proces de purificare şi să se ceară un nou mandat de guvernare”, a spus el.



Vorbind despre viitorul Parlament, Vlad Filat consideră că PAS va avea nevoie de o opoziţie puternică pentru a fi ghidat spre atingerea scopurilor propuse. Totodată, el a menţionat că „Dodon, Şor,Voronin nu se califică în această postură, deoarece urmăresc interesul personal de a se menţine pe linia de plutire şi doar societatea îi poate fi de ajutor şi sprijin partidului majoritar din Parlament”.



Citeşte mai mult: https://www.ipn.md/ro/vlad-filat-multa-lume-inca-nu-a-inteles-ce-7965_1083075.html#ixzz70ZQTEB3k

Follow us: @IPN_News_Agency on Twitter | ipn.md on Facebook