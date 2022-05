Vlad Batrîncea: Incapacitatea guvernării PAS de a gestiona crizele a determinat opoziţia să iasă la proteste

Bătrîncea califică decizia PSRM şi PCRM de a protesta separat drept o disensiune de moment, care va fi depăşită rapid şi dă asigurări că blocul PCRM-PSRM este unul funcţional.



El acuză guvernarea PAS că ignoră toate iniţiativele sociale ale opoziţiei, fiind promovate proiecte care contravin intereselor cetăţenilor. Vlad Batrîncea cheamă la proteste partidele parlamentare şi extraparlamentare şi toţi cetăţenii nemulţumiţi de acţiunile guvernării.



„Nu există nicio reglementare a preţurilor la produse, noi am venit cu mai multe propuneri pentru a reduce preţurile la carburanţi, nicio iniţiativă nu este examinată. În aceste condiţii, noi am început protestele. Astăzi, guvernarea complet s-a izolat, este preocupată doar de politica externă a ţării şi a uitat de cetăţeni. Protestele trebuie să aibă un caracter naţional. Toţi trebuie să participe şi să pună presiune pe guvernare pentru ca ea să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în ţară”, a spus Vlad Batrîncea, în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



Deşi au constituit blocul politic al comuniştilor şi socialiştilor, ieri cele două formaţiuni au protestat separat, PCRM preferând că se alăture protestelor organizate de reprezentanţii partidului politic Şor. Vlad Batrîncea spune că este vorba despre o disensiune minoră, care nu pune în pericol trăinicia blocului PCRM-PSRM.



„Sunt unele disensiuni interne, pe care le vom soluţiona rapid. Suntem două partide diferite, cu agende diferite. Noi conlucrăm bine în Parlament, niciodată nu am votat diferit. Uneori sunt aspecte organizatorice diferite, dar blocul este unul funcţional. Protestele trebuie să aibă loc fără nicio simbolistică de partid. Suntem convinşi că mulţi se vor alătura protestelor, însă ele trebuie să poarte un caracter naţional şi să-i unească pe toţi cei care sunt împotriva actualei guvernări”, a mai spus Secretarul executiv al Partidului Socialiştilor.



Vineri, 20 mai, PSRM a protestat în faţa mai multor instituţii de stat, printre care Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Socialiştii l-au acuzat pe ministrul Viorel Gherciu de ineficienţă totală şi au anunţat că vor depune în Parlament o moţiune simplă privind demiterea acestuia din funcţie.