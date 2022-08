Vlad Bătrîncea, despre constatarea ANI care îl poate lipsi de mandatul de deputat: „Se înscrie în campania de denigrare şi atac la adresa opoziţiei”

Vlad Bătrîncea a reacţionat la documentul ANI, despre care spune că este „un act bazat exclusiv pe percepţii subiective şi nu pe circumstanţe de fapt şi de drept”.

„Mai exact, sunt afirmaţii greşite care nu corespund realităţii. Este un act care distorsionează realitatea şi creează premise pentru a mă învinui în fapte pe care nu le-am comis. Niciodată nu am ascuns şi nu am de gând să ascund averea mea. Tot ce am este la vedere şi este declarat conform legii. Afirm categoric că nu duc o viaţă de lux, trăiesc modest, nu deţin conturi bancare şi nici maşini nu am. Apartamentul în care locuiesc este singura proprietate pe care o deţin şi pentru care mai am de achitat ipoteca încă mulţi ani înainte”, a declarat Vlad Bătrîncea.

Socialistul spune că regretă „interpretările eronate, care, pe lângă faptul că nu sunt bazate pe fapte, îmi aduc un prejudiciu de imagine în calitate de politician şi cetăţean.”

„Sunt sigur că scopul de bază al acestei acţiuni, este atacul mediatic împotriva mea şi a echipei PSRM. Acest episod nejustificat şi lipsit de fond se înscrie în campania de denigrare şi atac la adresa opoziţiei. Adevărul am să-l apăr în instanţa de judecată.

Potrivit TV8, Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în care este indicată existenţa unei diferenţe substanţiale nejustificate între venituri obţinute şi cheltuieli în sumă de 713 924 de lei. Prin urmare vicepreşedinte Parlamentului ar putea rămâne şi fără bani, după ce Autoritatea va iniţia procedura de încasare în folosul statului a averii nejustificate.