Viorica Dumbrăveanu rămâne în funcţie. Moţiunea simplă nu a trecut

În luarea sa de cuvânt, Ruxanda Glavan, deputata Grupului Parlamentar Pro Moldova a spus, că situaţia în domeniul sănătăţii este una critică şi totul e pe cale să se prăbuşească.

„Astăzi am asistat în Parlament la un nou episod al teatrului absurdului”. Potrivit ei, oamenii sunt descurajaţi de incompetenţa şi aroganţa cu care cei de la guvernare îşi pasează responsabilităţile şi sunt obosiţi să mai aştepte dreptatea. Moldova stă cel mai prost din punct de vedere epidemiologic comparativ cu ţările care nu au întreprins nimic ca măsuri de protecţie, suntem campioni la numărul de lucrători medicali infectaţi şi la numărul mic de teste efectuate. Ruxanda Glavan a remarcat că „moţiunea este despre faptul că Moldova este împinsă la vale”, iar dânşii Grupul Parlamentar a propus ieşirea din această criză.



Marina Tauber, deputata Fracţiunii Partidul Şor, a criticat alocarea de către Guvern peste 70 de milioane de lei pentru Arena Chişinău, dar nu pentru acţiuni de îmbunătăţire a luptei cu COVID-19. Ea crede că ar fi fost cazul ca ministra sănătăţii să-şi dea demisia benevol, aşa cum s-au întâmplat în alte ţări din afară, pentru faptul gestionarii proaste a crizei pandemice.



Igor Munteanu, deputatul Fracţiunii Blocului ACUM Platforma DA, consideră că situaţia pandemică a ieşit de sub control, şi asta o spun experţii sanitari, datele statistice comparative cu alte ţări, personalul din prima linie. Acesta a numit mai multe motive pentru care ministra nu mai trebuie să se afle în funcţie. Printre acestea: predarea gestionării pandemiei în mâinile unor persoane care au vrut să acumuleze dividende politice, comunicarea ineficientă cu populaţia, nesusţinerea testării masive a populaţiei etc. „Aţi făcut praf din sănătatea oamenilor, doamna ministră!”, a adăugat deputatul.



Deputatul Fracţiunii PAS, Dan Perciun, consideră că ministerul a avut o strategie de testare greşită, la fel şi modul cum a fost asigurată protecţia medicilor cu echipamente şi eficienţa măsurilor de carantină. S-a eşuat lamentabil la procurarea echipamentelor, aşa încât s-a procurat doar un procent minim din ceea ce a trebuit. Totodată, capacităţile de testare trebuie dublate.



Svetlana Rotundu, deputată în Fracţiunea PDM, a calificat dezbaterea moţiunii ca un spectacol de prost gust, generat cu scopul „de a tulbura apele şi a crea haos în ţară”. Potrivit ei, au lansat moţiunea cei care odată au gestionat sistemul medical şi, deşi au avut ocazia, nu l-au întărit, dar şi de cei care acum cheltuie miliardul furat, pe cumpărare de deputaţi, în loc să fie distribuit în buget pentru medicină. Deputata admite să s-au făcut greşeli în gestionarea crizei pandemice, dar nu deliberat.



Bogdan Ţîrdea, deputat în Fracţiunea Partidului Socialiştilor a spus că ministra merită tot respectul şi toată lauda ţării şi consideră că este de fapt supusă unor răfuieli. Potrivit lui, principala realizare a ministrei este că mortalitatea în Moldova, cu tot cu decesele din cauza COVID-19 pentru primele cinci luni ale anului, este cu 15% mai mică decât în aceeaşi perioadă a 2019.



Ministra sănătăţii, muncii, şi protecţiei, sociale, Viorica Dumbrăveanu, i-a asigurat pe deputaţi că posedă verticalitate şi onoare, dar nu-şi va da demisia de onoare şi va duce acest mandat cu demnitate. Ministra s-a arătat deranjată de atacurile pe care le-au făcut deputaţii asupra familiei sale. „Aţi făcut atac la familie, asta e cel mai nedemn şi josnic”. Ea mai spune că în gestionarea crizei a avut parte şi de rezistenţă din interiorul sistemului inclusiv „din cauza clanurilor existente”. „Vreau foarte mult ca sistemul de sănătate, Republica Moldova să nu fie doar comparată, dar şi comparabilă cu ţările din UE”, a adăugat ministra.

