Viorel Morari bănuieşte un interes ascuns al procurorul general, Alexandru Stoianoglo

„Între mine şi procurorul general nu are loc o luptă, dar aplicarea legii. Procurorul general consideră că legea cu privire la Procuratură şi legislaţia cu privire la procuraturile specializate îi permit să desfăşoare un control. Eu sunt de acord că într-o oarecare măsură el are dreptul de a efectua un control asupra activităţii Procuraturii Anticorupţie, dar trebuie să se ţină cont şi de articolul legii cu privire la procuraturile specializate care indică asupra independenţei acestora. Aici nu există niciun conflict, există pur şi simplu percepţia diferită a legii”, a declarat Viorel Morari în cadrul emisiunii „O nas” de la postul Jurnal TV.



Viorel Morari bănuieşte că procurorul general are un interes ascuns şi ar dori să-l înlăture pe el de la conducerea PA şi să instaureze acolo un control strict. O altă versiune a suspendării sale din funcţie ar putea fi că Alexandr Stoianoglo ar vrea să înţeleagă cât de controversată este persoana Viorel Morari şi dacă acesta admite sau nu încălcări.



Şeful PA consideră că procurorul general nu era în drept să îl delege într-o altă procuratură în momentul desfăşurării controlului asupra Procuraturii Anticorupţie.



Totodată, Viorel Morari nu exclude că în spatele deciziei lui Alexandr Stoianoglo de a-l înlătura temporar de la conducerea PA ar sta anularea de către el a ordonanţei de neîncepere a urmării penale a finanţării Partidului Socialiştilor.



Potrivit lui Viorel Morari, controlul dispus de către procurorul general la Procuratura Anticorupţie va fi efectuat de către persoane care nu au experienţă de lucru cu dosare care sunt anchetate de PA. În plus, şeful PA spune că i-a expediat o scrisoare procurorului general prin care a contestat o persoană care se află în grupul ce va efectua controlul la PA. „Eu cred că ar putea exista un real conflict de interese sau efectuarea neobiectivă a controlului”, a declarat Viorel Morari.



Luni, Procuratura Generală a anunţat că procurorul-şef al PA, Viorel Morari, va fi delegat pe termen de o lună la PG, iar procurorul-şef interimar al PCCOCS, Dorin Compan, va reveni în funcţia sa de procuror în Procuratura Anticorupţie. Totodată, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dispus efectuarea de către două grupuri de procurori a unui control complex al activităţii celor două procuraturi specializate.