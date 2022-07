Viorel Gherciu dezvăluie de ce a fost demis din funcţia de ministru al Agriculturii: M-am opus lichidării Universităţii Agrare

Ex-ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Viorel Gherciu, spune că nu se opune necesităţii reformării sistemului de învăţământ superior, ci s-a opus doar lichidării Universităţii Agrare. Ex-ministrul respinge acuzaţiile şefei Executivului potrivit căreia majoritatea iniţiativelor în domeniul agriculturii au venit din Parlament. Viorel Gherciu spune că s-a muncit în echipă, notează IPN.



Viorel Gherciu spune că a înţeles că ar putea fi exclus din echipa guvernamentală după ce nu i s-a permis că participe la şedinţa Executivului care a avut loc la Bălţi. Ex-ministrul spune că a convenit cu şefa Guvernului să fie făcut anunţul privind eliberarea sa din funcţie, însă rapiditatea cu care s-a produs acest lucru l-a surprins.



„Eu am fost revocat, mie nu mi s-a cerut să-mi dau demisia. Doamna prim-ministru are prerogativa de a-şi alege echipa, la fel poate revoca membrii. La şedinţa Guvernului care a avut loc la Bălţi, doamna prim-ministru mi-a sugerat să trimit un secretar de stat. Am înţeles din asta că urmează să avem o discuţie la tema prelungirii sau nu a mandatului meu de ministru. Pe domnul Bolea l-am cunoscut până la preluarea mandatului de ministru. Toate iniţiativele, chiar dacă sunt legislative, ele necesită avizele Guvernului, deci, este o muncă de echipă”, a spus Viorel Gherciu în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



Ex-ministrul spune că s-a opus lichidării Universităţii Agrare, iar acest motiv a stat la baza eliberării sale din funcţie. Viorel Gherciu spune că a propus modernizarea instituţiei, comasarea ei cu Institute de Cercetare conexe domeniului agriculturii, însă n-a agreat niciodată ideea absorbţiei Universităţii Agrare de către Universitatea Tehnică.



„Avem păreri diferite cu privire la perspectivele de dezvoltare a sectorului. Divergenţele ţin de reforma în învăţământ şi de sistemul educaţional, fiind vorba de propunerea Ministerului Educaţiei privind absorbţia Universităţii Agrare de către Universitatea Tehnică. Eu, în calitate de persoană din domeniu, am considerat şi consider în continuare că Republica Moldova fiind o ţară agrară, iar agricultura contribuind semnificativ la dezvoltarea economiei, este important să avem o instituţie superioară de învăţământ care să asigure pregătirea cadrelor”, a mai spus ex-ministrul agriculturii.



Vineri, 8 iulie deputatul Vladimir Bolea a fost numit, prin decret prezidenţial, în funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare, şi a depus jurământul de învestire în faţa preşedintelui Maia Sandu. Tot vineri, şefa statului a semnat decretul privind revocarea lui Viorel Gherciu din funcţia de ministru, funcţie pe care a deţinut-o din 6 august 2021.