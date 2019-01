VIDEO Valentin Dolganiuc, detalii despre protestele din 2015: Am fost blamat de Andrei Năstase după ce un cor de copii a cântat „Deşteaptă-te române”

„Sunt unul dintre cei care a organizat protestele Platforma Civică Demnitate şi Adevăr. Am ieşit sincer în Piaţă împotriva acestui oligarhat care s-a produs aici, în Republica Moldova (...) Eu personal vreau să vă spun că am plecat din Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), după decizia de a protesta împreună cu Dodon, care este exponentul Moscovei, şi împreună cu Renato Usatîi, alt exponent al Moscovei, care nu a fost luată la Chişinău, dar cu totul în altă parte. În acea clipă eu am plecat din PMAN, pentru că nu am acceptat ca românismul să fie terfelit, blamat, ca tricolorul să fie aruncat din PMAN”, a declarat Valentin Dolganiuc în cadrul dezbaterilor electorale de la ProTV Chişinău.

Dolganiuc a dat de înţeles că, la un moment dat, protestele stradale antiguvernamentale din 2015-2016 au luat o altă întorsătură şi a observat „dorinţa de răzbunare a unei noi oligarhii faţă de cea care este la putere”.

„Eu n-am acceptat ca să fiu înregimentat de cei care au stat mai târziu, poate chiar iniţial şi eu n-am sesizat acest lucru, în spatele acestor proteste, care au avut un scop foarte bine punctat de a veni pe o platformă politică ulterior, pentru a prelua puterea în R.Moldova”, a spus Dolganiuc.

Potrivit lui, „dezastrul pe care îl vedem astăzi în R.Moldova este consecinţa grupărilor de tâlhari, care s-au reunit pe parcursul anilor şi toţi au fost grămadă”.

„A fost Plahotniuc, Filat, Ţopa, Platon, Usatîi, Dodon etc”, a precizat ex-parlamentarul.

În încercarea de a justifica şi mai mult cele spuse mai sus, Dolganiuc a mai adăugat: „Pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale, un cor de copii a cântat imnul „Deşteaptă-te române”. Pentru acel imn „Deşteaptă-te române”, eu am fost blamat şi de către Andrei Năstase, şi de către Slusari, şi de către Josan, şi de către toţi ceilalţi care erau acolo. Acest lucru m-a durut cel mai mult, pentru că eu am considerat că atât timp cât eu sunt pe scenă, acolo pe scenă există identitate naţională românească, există neamul nostru”.

Declaraţiile lui Valentin Dolganiuc pot fi urmărite începând cu minutul 12:35

