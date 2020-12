VIDEO Ultimul discurs al lui Igor Dodon în calitate de preşedinte al R. Moldova: „Totul abia începe”. Ce mesaj i-a transmis Maiei Sandu

Igor Dodon a afirmat că îi transmite Maiei Sandu o instituţie puternică şi în care cetăţenii au încredere, nu una cum a fost în perioada 2010 - 2016. În acest sens, el a venit cu o serie de sfaturi către Maia Sandu. „Toate acestea se pot pierde foarte repede şi se poate reveni la ce a fost până în 2016, dacă următorul preşedinte nu a conştientiza rolul care îi revine - preşedintele trebuie să fie mediator între forţele politice şi să-şi asume dialogul foarte dificil între diferite partide politice, aşa cum am făcut-o eu în 2019, când am numit-o pe Maia Sandu prim-ministru, iar pe Năstase viceprim-ministru. Înţelegând riscurile politice, am mers la acest lucru în interesul cetăţenilor. De aceea, rolul de mediator e important





Igor Dodon a continuat: „Preşedintele trebuie să fie om de stat, nu politician de rând. Interesele politice trebuie să le lese de o parte. Dacă se va ghida de interesele partidului, atunci nu se va ajunge departe. Preşedintele trebuie să fie aproape de oamenii simplu, cuma m fost eu în 600 de localităţi, dar să nu stea în instituţia asta pe care eu am reparat-o sau să stea în Facebook. Preşedintele trebuie să fie echilibrat în relaţiile că partenerii străini. Nu trebuie să caute duşmani în Occident împotriva la alţii şi să se implice în războaie geopolitice. Nu trebuie să atragă ţara în lupta geopolitică dintre puterile mari - Rusia, UE şi SUA”.





Igor Dodon a menţionat că va reveni în fruntea Partidului Socialiştilor, după Congresul ce va avea loc pe 30 decembrie, şi că este gata să aibă discuţii atât cu Maia Sandu, cât şi cu toţi deputaţii privind declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.

„Mă voi asigura ca noul preşedinte să ia decizii şi să lucreze pentru toţi cetăţenii şi pentru ţară. Am văzut că au fost multe critici la adresa mea, a Guvernului Chicu, din partea celor care preiau responsabilitatea totală în ţară începând cu ziua de mâine. Responsabilitatea este pe voi. Am văzut critici, am văzut foarte multe promisiuni electorale în campania electorală. Noi vom urmări cum le îndepliniţi şi o să vrem să înţelegem a fost demagogie sau sunteţi responsabili. Noi o să vă ajutăm să fiţi responsabili. Ştim cum”, a declarat Igor Dodon într-un briefing de presă la care premierul Ion Chicu şi-a anunţat demisia.