VIDEO „Suntem un stat cu istorie veche, bogată, medievală”. Igor Dodon, mesaj cu prilejul Zilei Independenţei

„Am pierdut oameni apropiaţi, am creat familii, am dat naştere copiilor, am crescut noi generaţii. În scurta istorie recentă a Republicii Moldova am avut parte de toate, şi de bune, şi de rele. Mulţi dintre noi au fost martori ai acestei istorii şi înţelegem cu toţii că este încă mult de lucru, mult de edificat în ţara noastră, ca ea să fie pe măsura speranţelor şi aşteptărilor noastre. Dar este important că astăzi noi suntem însufleţiţi de un proiect comun, de înţelegere politică, de o viziune de viitor, care ne motivează şi ne dă putere să credem că lucrurile bune pentru Moldova abia acum încep”, a declarat Igor Dodon

Preşedintele a accentuat că „noi avem suficient potenţial uman şi intelectual pentru a deveni un stat modern şi împlinit, iar dacă vom demonstra în continuare cutezanţă şi maturitate politică, dacă vom fi solidari şi bine intenţionaţi, vom reuşi să realizăm cele mai înalte obiective pentru ţară şi să lăsăm următoarelor generaţii o Moldovă trainică şi prosperă”.

Igor Dodon a mai menţionat că „în acest an noi sărbătorim şi un jubileu important – a 660-a aniversare a statalităţii moldoveneşti”.

„Moldova nu e de azi sau de ieri – e de veacuri. Suntem un stat cu istorie veche, bogată, medievală. Avem cu ce ne mândri, avem de unde învăţa. Dorinţa mea, rugămintea mea către fiecare dintre voi este să nu abandonăm speranţa, să nu renunţăm la propria ţară, să nu încetăm să trăim, să muncim şi să visăm la un viitor mai bun în Moldova şi pentru Moldova”, a spus Dodon.

