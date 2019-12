VIDEO Ministrul Justiţiei, despre eliberarea lui Vlad Filat: Apar semne că există elemente de ilegalitate cu privire la încheierea pronunaţată de instanţă

Ministrul susţine că după ce a primit mai multe informaţii pe acest caz de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor a constatat „anumite lucruri interesante”, dar şi au apărut anumite suspiciuni. Potrivit lui, atunci când avocaţii solicitau reducerea termenului e pedeapsă pentru Vlad Filat, pe motiv că ex-premierul a fost deţinut în condiţii inumane în Penitenciarul 13 din Chişinău, Administraţia Naţională a Penitenciarelor s-a opus acestui demers, însă de data aceasta, dimpotrivă, instituţia s-a adresat în instanţă pentru a cere eliberarea lui Vlad Filat.





„În primul rând, cauza a fost expediată în instanţa de judecată la data de 12 noiembrie 2019, la demersul directorului interimar al Penitenciarului nr.13. Data de 12 noiembrie este ziua când a căzut Guvernul Maiei Sandu. Nu ştiu, este o coincidenţă sau nu - nu vreau să speculez. Totodată, menţionez că şeful interimar al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este numit de către doamna Olesea Stamate în luna august 2019. Adică şeful interimar al Penitenciarului 13, numit de către Olesea Stamate, semnează demers către instanţa de judecată prin care solicită eliberarea înainte de termen a domnului Filat. Coincidenţă? Nu ştiu, încerc să mă clarific dacă în general acest dosar a fost comunicat ex-ministrei Stamate”, a afirmat Nagacevschi.





El susţine că „apar diferite semnale că există anumite elemente de ilegalitate cu privire la încheierea pronunaţată”.





„Aştept poziţia Administraţia Naţională a Penitenciarelor să mi se explice în ce temei a fost depus acest demers, dacă demersul este suficient de întemeiat, dacă încheierea a fost pronunţată conform prevederilor legii, care sunt modalităţile de contestare unei asemenea încheieri”, a mai spus ministrul.

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova Vlad Filat a fost eliberat din închisoare înainte de termen marţi, 3 decembrie, după ce a petrecut doar patru ani în detenţie din cei nouă ani la care a fost condamnat, în iunie 2016, pentru abuz în serviciu şi corupere pasivă. Vlad Filat a fost reţinut în octombrie 2015 şi condamnat pe 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi corupere pasivă, pornind de la un autodenunţ al lui Ilan Şor, în care acesta a declarat că i-a oferit, pe timpul când Vlad Filat era premier, bani şi cadouri în sumă de 250 de milioane de dolari în schimbul unor servicii guvernamentale, bani ce ar fi provenit de la Banca de Economii. Vlad Filat a pledat nevinovat.

„Pentru mine a fost o surpriză să aflu că o asemenea cauză se află pe rolul instanţelor de judecată. Am rămas surprins că nu am fost măcar informat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor că există o asemenea cauză pe rol. Nu am prea văzut nici în mass-media informaţii că există o asemenea cauză. Am încercat să analizez situaţia pentru a înţelege ce s-a întâmplat, de când este această cauză pe rolul instanţelor”, a declarat Fadei Nagacevschi într-o conferinţă de presă.