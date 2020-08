VIDEO Maia Sandu oferă detalii despre discuţia cu ambasadorul Rusiei. Unde a avut loc întâlnirea şi la iniţiativa cui

Potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei Rusiei, Maia Sandu şi Oleg Vasneţov au discutat despre „starea actuală a relaţiilor moldo-ruse, accentuând atenţia pe provocările globale în contextul pandemiei de COVID-19”. De asemenea, diplomaţia rusă precizează că parţile au agreat să menţină comunicarea.



„Ambasadorul s-a arătat îngrijorat referitor la lucrurile pe care le-am spus noi - că o să scoatem oamenii în stradă, dacă Igor Dodon va încerca să fraudeze alegerile şi eu am reconfirmat acest lucru, că nu o să-i permitem lui Igor Dodon să fraudeze alegerile. Mi-am exprimat punctul de vedere despre criza sanitară şi economică. Am discutat despre creditul rusesc şi am repetat poziţia noastră în raport cu câteva articole, pentru că am auzit că Guvernul vrea să renegocieze acest credit şi am spus că câteva articole sunt dăunătoare pentru R. Moldova, dânsul nu a fost de acord”, a declarat Maia Sandu pentru TV8.