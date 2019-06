VIDEO Maia Sandu, prima întrevedere cu Johannes Hahn din funcţia de prim-ministru: Am decis să reluăm dialogul politic între Republica Moldova şi UE

Premierul susţine că a reiterat „angajamentul nostru de asigurare a libertăţilor şi dreptului omului, de creare a condiţiilor pentru presa independentă, pentru societatea civilă, pentru administraţia publică locală, încât să reabilităm procesele democratice în R.Moldova”.





„Astăzi ne-am propus să revenim la o conlucrare normală şi firească între Moldova şi UE. Am discutat despre programele comune, multe dintre care au fost îngheţate. Am discutatd despre restabilirea finanţării în contextul sprijinului bugetar, în contextul programului de sprijin macrofinanciar. Am discutat despre necesitatea de obţinere a asitenţei tehnice, în special consultanţă pentru instituţiile publice ca să putem să realizăm împreună toate sarcinile pe care ne le-am propus. Dorim să ne mişcăm foarte repede şi contăm pe asistenţa partenerilor noştri europeni”, a afirmat Maia Sandu.

„Am vorbit despre iniţiativele noului Guvern ce ţin de deoligarhizarea ţării, de eliberarea statului din captivitate, de construire a instituţiilor independente, care să respecte legea şi care să lucreze în folosul cetăţeanului. Am vorbit despre priorităţile noastre de combatere a corupţiei (...) pentru a începe adevărata investigare a furtului miliardului, dar şi a altor scheme de corupţie care au sărăcit cetăţenii R.Moldova”, a declarat Maia Sandu.

