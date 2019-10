VIDEO Ilan Şor invită toţi cetăţenii să se mute cu traiul la Orhei pentru următorii patru ani: Va fi mai bine decât în celelalte regiuni

„Noi am demonstrat că suntem făcuţi din alt aluat. Am demonstrat că Orhei a fost, este şi va fi cel mai bun oraş din ţară. Am demonstrat că Orhei este un Monaco moldovenesc. Vreau să-i invit pe toţi cetăţenii ţării să vină să trăiască la Orhei pentru următorii patru ani, deoarece va fi mai bine decât în restul ţării de câteva ori”, a declarat Ilan Şor într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.





Amintim că Pavel Verejanu, candidatul Partidului Şor în alegerile locale din Orhei, a obţinut 80% din voturile alegătorilor.