VIDEO Igor Dodon a avut o întrevedere cu Andrei Neguţă, după ce ambasadorul a fost rechemat: Decizia MAE este total neexplicabilă şi iraţională

„Am discutat despre situaţia creată. În calitate de Preşedinte al ţării, care conform Constituţiei este responsabil de politica externă si deţine dreptul exclusiv de acreditare şi rechemare a reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova - am declarat cu toată responsabilitatea că am deplină încredere în domnul Neguţa şi consider că dumnealui îşi îndeplineşte datoria în interesul naţional al RM”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Dodon consideră că Andrei Neguţa îşi îndeplineşte atribuţiile conform cerinţelor înaintate şi este unul din cei mai experimentaţi specialişti în domeniul diplomaţiei externe. „Din aceste considerente, chiar dacă Guvernul va aproba rechemarea ambasadorului moldovean la Moscova, nu voi semna decretul în acest sens”, a explicat Dodon. Amintim că Chişinăul îl recheamă pe ambasadorul R.Moldova la Moscova, Andrei Neguţă. Ministerul de Externe ar fi trimis miercuri, 13 februarie, o propunere în acest sens către Guvern. Potrivit Deschide.md, motivul ar fi modul în care Andrei Neguţă a gestionat subiectul privind deschiderea reprezentanţei diplomatice a Transnistriei la Moscova şi faptul că nu a promovat corect şi cu suficienta fermitate poziţia R.Moldova faţă de acest subiect. Amintim că începând cu ziua de marţi, 22 ianuarie, Transnistria are o reprezentanţă în Federaţia Rusă, amplasată chiar în centrul Moscovei. Instituţia va avea misiuni similare cu a unui consulat, doar că este înregistrată cu statut de organizaţie neguvernamentală. Ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Vasneţov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în legătură cu ştirile privind deschiderea la Moscova a unei „reprezentanţe a Transnistriei”. De menţionat că Andrei Neguţă a mai fost rechemat de la Moscova în decembrie 2017 „în legătură cu cazurile de hărţuire şi intimidare de către autorităţile Federaţiei Ruse a persoanelor oficiale şi oamenilor politici din Republica Moldova”, iar în mai 2018 a revenit la Moscova.

