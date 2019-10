VIDEO Dorin Chirtoacă îndeamnă alegătorii să voteze pentru Andrei Năstase în turul doi din alegerile din Chişinău

Amintim că rezultatele preliminare arată că în turul doi se vor întâlni Ion Ceban şi Andrei Năstase.



„Chiar dacă domnul Andrei Năstase are de răspuns pentru tot ceea ce am spus despre dumnealui, cu Air Moldova, Ţopa etc., evident că în turul doi noi îndemnăm de pe acum, necondiţionat, toţi cetăţenii să susţină direcţia proeuropeană şi să voteze împotriva lui Ion Ceban”, a declarat Dorin Chirtoacă.