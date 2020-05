VIDEO Dodon: „Nu cunosc ce era în acel pachet, totul a fost doar o scenetă făcută pentru înregistrare”

„Am mai spus şi anterior ca in discuţiile avute atunci cu Plahotniuc fiecare a avut tactica sa: a mea a fost sa ii dau senzaţia ca avem o relaţie de colaborare ca sa întind momentul pana am putut sa acţionez deschis şi direct şi sa scot ţara din captivitatea lui. Tactica lui Plahotniuc a fost sa însceneze diferite provocări şi pachetele pentru a le filma. Nu cunosc ce era in acel pachet, totul a fost doar o sceneta făcută pentru înregistrare. Sesizez chiar eu public Procuratura Generală sa facă toate verificările şi sunt sigur ca vor descoperi falsul şi manipularea care stau in spate, aşa cum au descoperit şi la precedentele imagini”, a adăugat Dodon.