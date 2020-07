VIDEO Dodon: Maia Sandu a început să mă copieze. Merge prin aceleaşi localităţi pe unde am mers eu. În sfârşit a ieşit de pe Facebook

„Maia Sandu a început să mă copieze, măcar un lucru bun a înţeles. A început să meargă prin localităţi şi merge exact pe unde am mers eu. Iată eu am fost în raionul cutare, peste o săptămână vine Maia Sandu după mine. Merge aşa pe cerc după mine. A fost nu demult la nord, în raioanele unde am fost eu. Am înţeles că azi sau mâine în Cahul se duce, unde am fost eu. E bine, în sfârşit a ieşit din Facebook şi s-a pornit prin teritoriu. Poate a înţelege că R. Moldova este altceva, nu ceea ce îi spun americanii din Washington sau trollii de pe Facebook”, a declarat Igor Dodon la emisiunea „Preşedintele răspunde”.