VIDEO Doar opoziţia a venit la şedinţa Parlamentului. Mihai Popşoi: „Noi am venit la muncă, iar o bună parte din colegii noştri au ales să stea acasă”

„Astăzi am fost martori la o situaţie mai puţin plăcută care nu face faţă deputaţilor din Parlamentul Republicii Moldova. După expirarea acelei perioade de izolare, care ne-a fost prescrisă deputaţilor, am făcut apel către toate fracţiunile parlamentare să reluăm activitatea şi nu de dragul de activităţii, dar din simplu motiv că avem pe agendă câteva proiecte foarte importante. Sunt proiecte care fac parte din condiţionalităţile pentru debursarea tranşei a doua de finanţare din partea UE. Pe rol sunt 600 de milioane de lei – bani de care are nevoie statul pentru domeniul de sănătate, pentru sistemul social şi pentru alte lucruri vital necesare ţării”, a declarat preşedintele fracţiunii, Igor Grosu, într-o conferinţă de presă, transmite IPN.

Potrivit lui, Parlamentul trebuie să funcţioneze, aşa cum o fac alţi cetăţeni ai Republicii Moldova din prima linie – medici, poliţişti etc. Deputatul a declarat că, după ce toţi parlamentarii au trecut testarea, doar doi deputaţi au fost confirmaţi cu COVID-19. Acesta a mai spus că fracţiunea va insista ca şedinţa Parlamentului să fie convocată săptămâna viitoare, iar legile restante să fie votate în regim de urgenţă.



„Noi am venit la muncă, iar o bună parte din colegii noştri au ales să stea acasă, aşa cum au mai stat luni în şir şi au primit salariu. Am făcut demers oficial să fie convocată şedinţa Biroului Permanent, acest a fost ignorat. Am chemat astăzi colegii să vină în plen şi această chemare a fost ignorată. Nu mai ştim ce mai aşteaptă colegii din majoritate parlamentară pentru a veni să muncească pentru cetăţenii care i-au ales în acest for important”, a declarat deputatul Mihail Popşoi.



Popşoi a spus cei doi colegi s-au infectat în afara Parlamentului şi nu a fost o transmitere în cadrul Parlamentului. Chiar şi aşa, cele două săptămâni au expirat şi nu există temei ca şedinţa în plen să nu aibă loc.

Amintim că deputaţii au intrat în carantină, pentru 14 zile, după ce doi parlamentari au fost depistaţi cu COVID-19.

Vicepreşedinta Parlamentului, Monica Babuc, deputat PDM, susţine că, în pofida prescripţiilor medicilor şi, în baza lor, a prescripţiei conducerii Parlamentului, deputaţii se confruntă cu chemări de a veni în plenul Parlamentului şi a oferi astfel modele proaste cetăţenilor în ceea ce priveşte respectarea solicitărilor în lupta cu noul tip de coronavirus, transmite IPN.



Potrivit Monicăi Babuc, situaţia care are loc astăzi în Parlament este exact inversă faţă de acum două săptămâni, când PDM ca fost învinuit că a întârziat cu anunţarea informaţiei despre infectarea unuia dintre colegii lor. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă.

Monica Babuc respinge orice speculaţii legate de neparticiparea PDM la lucrările plenului Parlamentului. Ea spune că PDM va vota în a doua lectură proiectul Legii cu privire la organizaţiile necomerciale.