„Plus, mii de consilieri locali, plus toată maşinăria de stat, toată zarva din ultimele luni, plus cursul leului şi tot ce se întâmplă acum, plus vina care va fi dată pe ACUM de PSRM, pentru că asta este sarcina PSRM să mimeze o alianţă cu ACUM, dar în realitate să nu o facă şi în acest sens, iar ACUM să iasă vinovat pentru chestiunea respectivă”, a declarat Dorin Chirtoacă la emisiunea „Puterea a patra” de la N4.

Dorin Chirtoacă susţine că în cazul anticipatelor, „700 de primari vor face campanie pentru PDM, de voie de nevoie”.

