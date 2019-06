VIDEO Chirtoacă, oprit de bodyguarzi şi poliţişti când încerca să ajungă la Plahotniuc: „Am vrut să-i spun în faţă că a căzut şi nu are nicio şansă”

„Dictatura a căzut şi nu are nicio şansă. Plahotniuc îşi trăieşte ultimele zile şi ultimele convulsii de ordin politic şi îşi agravează situaţia cu Filip şi toţi alţii. Am vrut să-i spun în faţă că a căzut şi nu are nicio şansă, dar s-a ascuns în spatele bodyagurzilor. Oamenii sunt aduşi cu forţa pentru a fi folosiţi ca şi carne de tun”, a declarat Dorin Chirtoacă.

El a spus că recunoaşte Guvernul Maiei Sandu: „Avem un singur Guvern şi o singură majoritate. Au spus-o şi UE şi SUA. Plahotniuc nu vrea să recunoască că nu are ce face în faţa SUA şi UE”.

Referitor la deciziile Curţii Constituţionale de dizolvare a Parlamentului etc, Chirtoacă a menţionat că: „Noi nu avem CC. Este o adunătură de personaje aduse de Plahotniuc să-i salveze pielea”.

Secvenţa cu gestul lui Dorin Chirtoacă poate fi urmărită începând cu 2:33:50

