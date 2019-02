VIDEO Candu explică de unde Guvernul are bani pentru majorări de salarii: „Am intrat în vamă şi am făcut curăţenie în tot ce înseamnă scheme criminale”

Preşedintele Parlamentului susţine că din ianuarie 2016, democraţii ar fi iniţiat o luptă intensă împotriva corupţiei, iar acest fapt ar fi permis creşterea Bugetului Public Naţional cu 1/3, mai exact cu 15 miliarde de lei în trei ani, potrivit lui Candu.





„Când noi am făcut aceşti 15 miliarde de lei, am început să calculăm aşa: cu cât putem majora salariul la oameni, câţi kilometri de drum putem face, ce programe pentru tineri putem face - programul Prima Casă. Noi n-am majorat salariile pentru alegeri, noi am majorat salariul deoarece am văzut că pentru anul 2018-2019 avem creştere în buget cu 30%, dar creşterea asta am luat-o pentru că am luptat cu contrabanda”, a spus Candu.





În cadrul unei întrevederi cu alegătorii din Orhei, Andrian Candu a dat vina pentru nereuşitele guvernării din perioada 2009 - 2015 pe partidele care au făcut parte din alianţă, însă când a venit vorba despre reuşite, Candu le-a atribuit pe toate democraţilor.

