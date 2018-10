VIDEO „În ce a transformat Plahotniuc integrare europeană?” Ghimpu, discurs înflăcărat după ce PL la părăsit şedinţa Parlamentului în semn de protest

„Partidul Democrat a dorit doar un singur lucru - o pregătire către campania electorală. Având în vedere că în ultima perioada, din cauza preşedintelui PD, Vlad Plahotniuc, Republica Moldova are cele mai proaste relaţii cu UE - votând sistemul mixt, nerespectând avizele Comisiei de la Veneţia, proiectul legii cu înregistrarea banilor ilegali (amnistia fiscală), PD a decis să-şi spele imaginea înainte de alegeri, dar nu le-a reuşit”, a afirmat Mihai Ghimpu, după ce PL a părăsit şedinţa Parlamentului.

Liberalul a amintit că formaţiunea sa era gata sa susţină iniţiativa democraţilor, dacă aceştia îşi dadeau acordul să modifice şi limba de stat din Constituţie, din moldovenească în română.

„Nu există niciun stat membru UE care să aibă o istorie falsificată aşa cum o are R. Moldova. O limbă inventată de ruşi, o naţiune inventată de ruşi. Toate statele UE au la bază poporul şi limba sa, numai nu mergem în UE cu tot ce ne-a dat rusul atunci când ne-a ocupat”, a spus Ghimpu.

În opinia sa, Moldova trebuie să adere şi la NATO dacă vrea să aibă şanse de aderare la UE.

„Am mers cu ei (PD) în ianurie 2016, în foc şi pară. Anume pentru această integrare europeană. Şi unde am ajuns? Am pus partidul la bătaie, numele meu, numele colegilor şi în ce a transformat Plahotniuc această integrare europeană? Ce simt cetăţenii azi? Integrare europeană sau bâta demoratică? Iată unde-i problema, nu norma, Căci în Constituţie avem şi libertate de exprimare, şi dreptul la întrniri, şi tot ce dorim. Şi mcum se îndeplineşte? Unde e garantată libertatea unui cetăţean astăzi? A unui om a afaceri? Din 2009 am mers ştiind cine sunteţi şi unul şi al doilea (Vlad Filat şi Vlad Plahotniuc). Am mers în numele integrării europene şi unde am ajuns noi astăzi? (...) Această mişcare (modifcarea Constituţiei) este făcută tot pentru bani, pentru a se menţine la putere”, a afirmat Ghimpu.

Parlamentul de la Chişinău nu a reuşit joi, 18 octombrie, să adune voturile necesare pentru modificarea Constituţiei prin introducerea sintagmei „integrarea europeană este vectorul de dezvoltare al ţării”, după ce deputaţii liberali şi cei liberal-democraţi au părăsit şedinţa plenului. Doar 54 de deputaţi (PDM şi PPEM) au sprijinit iniţiativa.