Veteranii de război vor modificarea unei hotărâri a Guvernului şi cer audienţă la premierul Gavriliţa

Într-o conferinţă de presă la IPN, Constantin Covrig, administratorul Asociaţiei Obşteşti „Forţa veteranilor”, spune că hotărârea de guvern cu privire la schimbarea legitimaţiilor veteranilor de război şi instituirea comisiilor pentru stabilirea numărului de veterani conţine unele lacune, anume pe partea de comisii. Veteranii consideră că scopul comisiilor este „să taie în veterani”, iar drept consecinţă, peste 10 mii de veterani de război au fost lipsiţi de titlul de veterani. În opinia sa, e nevoie de instituit alte comisii, unde să fie incluşi veterani din teritoriu. Constantin Covrig spune că subiectul a fost discutat cu preşedintele Parlamentului şi preşedintele ţării, de la care au primit susţinere. Acum, e necesar să fie discutat cu premierul pentru a stabili o comisie de lucru şi a decide cum poate fi îmbunătăţită hotărârea de Guvern.

În altă ordine de idei, acesta a spus că Nicolae Gîrbu, director la Biroul pentru relaţii cu veteranii, care a fost numit de precedenta guvernare, într-un concurs mimat, trebuie să vină cu un raport, ca să spună ce a făcut pentru îmbunătăţirea condiţiile de trai ale veteranilor. Am lansat un apel public către toţi veteranii să ceară raportul de la el. Am venit cu un apel către premier şi secretarul general al Guvernului să-l demită şi să anunţe un concurs veritabil. El mai spune că, veteranii doresc să-i atribuie respectivului biroul un statut mai amplu, pentru a putea realiza atribuţii pentru îmbunătăţirea vieţii veteranilor.



Andrei Eremia, viceadministrator la Asociaţia Obştească „Forţa Veteranilor”, a vorbit despre solicitarea veteranilor de modificare a legii 190 din 2003. Principale puncte vizează: acordarea îndemnizaţiei unice de 3000 de lei, eliberarea biletelor sanatoriale gratuite în fiecare an (acum sunt eliberate o dată la trei ani), asigurarea medicală de către stat a tuturor veteranilor de război de la 55 de ani, fie că sunt angajaţi în câmpul muncii sau nu, protezare dentară, vârstă de pensionare de 55 de ani, proces de funeralii achitate din contul statului. De asemenea, se vrea introducerea în curriculumul şcolar a evenimentelor din 1991-1992. Andrei Eremia spune că proiectul a fost discutat la întâlnirea cu reprezentanţii Comisei protecţie socială, sănătate şi familie.



De asemenea, există cerinţa de a se forma un Birou pentru problemele veteranilor. Potrivit lui Andrei Eremia, un asemenea birou a fost format, dar el este mai mult simbolic, care nu are un mecanism de lucru. De acest birou e nevoie pentru ca veteranul de război, dacă are nevoie de un act specific, să le poată obţine pe toate acolo. Acest birou va prelua toate atribuţiile de la ministere şi alte instituţii cu referire la veterani.



Dorel Roşca, secretarul general al Asociaţiei, a declarat că veteranii au demonstrat pe parcursul anului trecut că, doar fiind uniţi, vor obţine rezultate pozitive. Şi majorările de 250 de lei de la începutul lunii octombrie survin datorită insistenţei lor de a se uni. El a îndemnat veteranii să se unească, inclusiv liderii teritoriali, deoarece, doar uniţi vor obţine tot ce îşi doresc.



Vladimir Buga, preşedintele Organizaţiei teritoriale „Forţa veteranilor” Nisporeni, a venit cu un îndemn către camarazii de război ca aceştia să se unească într-o singură organizaţie a veteranilor de război. OT din Nisporeni a decis să adere la „Forţa veteranilor” la 12 septembrie. El spune că veteranii de la Nisporeni vor susţine respectiva asociaţie obştească până ce conducerea se va ţine de statutul organizaţiei, adică să fie apolitici, dar şi aşteptând rezultate de la guvernare în soluţionarea problemelor veteranilor.