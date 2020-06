Veaceslav Platon, după ieşirea din penitenciar: Sarcina mea va fi curăţarea ţării de „elementele lui Plahotniuc”

Potrivit omului de afaceri, patru ani, cât a fost după gratii, au fost patru ani de „luptă pentru supravieţuire” şi de „rezistenţă regimului Plahotniuc”. De acum înainte, Veaceslav Platon spune că principala sa sarcină va fi readucerea dreptăţii, curăţarea ţării de „elementele lui Plahotniuc”. Veaceslav Platon, fost deputat, spune că nu se va implica în politică. Pentru el, afirmă Veaceslav Platon, este important să demonstreze oamenilor că poate aduce un mare folos ţării. Spune că are un plan bine pus la punct, dar nu a oferit detalii.



Veaceslav Platon nu intenţionează să ceară despăgubiri statului pentru timpul petrecut în detenţie. Cât priveşte relaţia cu procurorul general, Alexandr Stoianoglo, acesta a spus că ea nu există o relaţie şi că procurorul general doar a promis oamenilor că va investiga acest caz şi, respectiv, face acest lucru.



Ion Creţu, avocatul lui Veaceslav Platon, susţine că la baza deciziei de eliberare a clientului său a stat demersul de suspendare a executării pedepsei, depus de procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Din punct de vedere juridic, dosarul în care este vizat Veaceslav Platon urmează a fi înaintat la procedura de revizuire în instanţa de judecată. Veaceslav Platon are în continuare calitatea de condamnat, dar nu are nici o interdicţie impusă de instanţă.



Veaceslav Platon a fost reţinut în iulie 2016. În aprilie 2017, Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în cauza devalizării cu 800 de milioane de lei a Băncii de Economii. În decembrie 2017, Platon a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că ar fi încercat să scoată, în 2016, când se afla în arest, sume de bani din câteva firme de asigurări la care era acţionar majoritar. Inculpatul ar fi cerut pentru această operaţiune sprijinul unor mascaţi „Pantera”. La 30 ianuarie anul curent, Curtea de Apel Chişinău a casat decizia din decembrie 2017, prin care Veaceslav Platon a fost condamnat la 12 ani de puşcărie, cauza urmând să fie transmisă la rejudecare.



Pe 18 mai anul curent, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunţat că dosarul în privinţa cetăţeanului Veaceslav Platon, legat de devalizarea BEM, a fost falsificat în totalitate şi în acest sens va fi iniţiată procedura de revizuire a sentinţei. Procurorul a declarat că unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vlad Plahotniuc.



Magistraţii au dispus astăzi, 15 iunie, suspendarea imediată a executării sentinţei Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2017, emisă în privinţa lui Veaceslav Platon, prin care acesta a fost condamnat la 18 ani închisoare.

https://www.ipn.md/ro/declaratiile-lui-veaceslav-platon-la-iesirea-din-penitenciar-dupa-7967_1074205.html